Alerta urgente de ANSES para todos sus beneficiarios

Números de CBU (Clave Bancaria Uniforme) .

. Contraseñas o claves de acceso al home banking.

al home banking. Códigos de seguridad de tarjetas de crédito o débito.

de tarjetas de crédito o débito. Datos personales sensibles que ya figuran en la base de datos de ANSES.

Cualquier llamado telefónico, mensaje de WhatsApp, correo electrónico o mensaje de texto (SMS) que solicite estos datos en nombre de ANSES debe ser considerado un intento de estafa. El objetivo de los delincuentes suele ser vaciar las cuentas bancarias o solicitar préstamos a nombre de la víctima.

anses

Únicos canales oficiales de ANSES

Para garantizar la seguridad de los trámites y la información, ANSES recordó que las únicas vías de comunicación y gestión válidas son:

Página web oficial: www.anses.gob.ar.

www.anses.gob.ar. Plataforma Mi ANSES: Accesible con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Accesible con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Aplicación móvil Mi ANSES .

. Atención telefónica: Línea gratuita 130.

Línea gratuita 130. Atención presencial: En las oficinas del organismo con turno previo (cuando corresponda).

Si recibís una comunicación sospechosa, ANSES recomienda no brindar ninguna información, cortar el llamado o eliminar el mensaje, y realizar la denuncia correspondiente a través de los canales oficiales habilitados en su sitio web. La prevención y la desconfianza ante contactos no solicitados son las mejores herramientas para proteger los haberes y los ahorros.