Calendario ANSES: Cuándo cobran los jubilados de la mínima en junio 2026, con aumento, aguinaldo y bono

¿Cuánto cobran los jubilados de la mínima en junio 2026?

Tras la aplicación del incremento del 2,58% derivado de la fórmula de movilidad previsional (que ajusta con dos meses de rezago), los valores nominales se modificaron. Al sumar todos los conceptos, un jubilado que percibe el haber básico superará los $670.000 brutos.

El desglose del recibo de sueldo para este mes queda conformado de la siguiente manera:

Haber mínimo bruto: $403.317,99

$403.317,99 Bono extraordinario previsional: $70.000 (vigente desde marzo de 2024 y acreditado de forma automática).

$70.000 (vigente desde marzo de 2024 y acreditado de forma automática). Medio Aguinaldo (SAC): $201.659 (equivalente al 50% de la mayor remuneración mensual del semestre).

$201.659 (equivalente al 50% de la mayor remuneración mensual del semestre). Total bruto unificado a percibir: $674.976,99

A tener en cuenta: Si se descuenta el aporte de ley correspondiente al PAMI sobre el haber base, el monto neto de bolsillo (sin contar el aguinaldo) se ubica en los $461.218. Cabe recordar que el bono extraordinario no sufre ningún tipo de descuento.

Cronograma completo de pago ANSES: Haberes mínimos

Para evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias y garantizar un flujo ordenado en los cajeros automáticos, la ANSES dispuso el pago a razón de una sola terminación de DNI por día hábil.

Es fundamental prestar atención al almanaque, ya que a mitad de mes el calendario se ve modificado por el feriado nacional en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (trasladado al lunes 15 de junio), fecha en la cual no habrá actividad bancaria.

ANSES: calendario para jubilaciones y pensiones mínimas

DNIterminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

ANSES, jubilados (24)

¿Qué pasa con las Pensiones No Contributivas (PNC) y los haberes más altos?

Para quienes no forman parte del universo de la jubilación mínima tradicional, el esquema de ANSES funciona en bloques paralelos:

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de PNC (por Invalidez y Vejez) abren el calendario mensual cobrando entre el 8 y el 12 de junio (dos terminaciones de DNI por jornada). Su haber total, sumando el bono y el aguinaldo proporcional, alcanza los $493.483,90. La excepción es la Pensión para Madres de 7 Hijos, que al estar equiparada a la mínima, percibe exactamente los mismos $674.976,99 en las mismas fechas que las PNC ordinarias.

Haberes superiores a la mínima

Aquellos jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que superan el piso mínimo percibirán sus haberes y el aguinaldo correspondiente durante la última semana del mes, específicamente entre el martes 23 y el lunes 29 de junio. En este segmento, el tope máximo general asciende a los $2.713.948,18 brutos sin considerar el aguinaldo.