Aumento y bono para jubilados ANSES: de cuánto es la mínima en agosto 2026 y cuándo se cobra

Este porcentaje de suba impacta en toda la pirámide de jubilaciones. Al mismo tiempo, empuja al alza los montos correspondientes a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las diferentes líneas de Pensiones No Contributivas (PNC).

Jubilación mínima y bono de $70.000: montos totales

Con la aplicación del nuevo índice, el haber mínimo previsional pasará de $411.989 a $419.775,92. A este valor base se le añadirá el bono de $70.000, una asignación de suma fija que no sufre actualización por movilidad, pero que resulta determinante para el ingreso de bolsillo de los adultos mayores.

Al sumar ambos conceptos, la jubilación mínima en agosto de 2026 alcanzará una cifra final de $489.775,92.

Aquellos titulares que perciban ingresos por encima del haber mínimo básico, pero que no lleguen a la barrera de los $489.775,92, recibirán un bono de carácter proporcional. El organismo previsional depositará la diferencia exacta hasta que el beneficiario alcance dicho tope.

Cuánto cobran las PNC y la PUAM con el nuevo ajuste

Las prestaciones derivadas también absorben el incremento del 1,89% y gozan de la cobertura del bono de $70.000. La escala de liquidación para estos grupos queda diagramada de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber básico se eleva a $335.821,74. Con la integración del bono de refuerzo, el depósito total bancario será de $405.821,74 .

el haber básico se eleva a $335.821,74. Con la integración del bono de refuerzo, el depósito total bancario será de . Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: la base de cobro se actualiza a $293.842,15. Al sumar el bono extraordinario, el monto final a percibir asciende a $363.842,15.

Calendario de pagos ANSES: cuándo se cobra en agosto

ANSES diagrama las fechas de liquidación previsional estrictamente según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular. La acreditación del haber mensual y del bono correspondiente se realiza en una misma jornada bancaria.

El depósito se ejecuta de forma automática, sin requerir ningún tipo de trámite adicional o inscripción por parte del beneficiario. El cronograma de pagos de ANSES inicia a partir de la segunda semana con el pago de pensiones no contributivas, jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH)