La dinámica inflacionaria continúa marcando el ritmo de los ingresos previsionales. Durante agosto de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo ajuste sobre jubilaciones y pensiones, siguiendo el esquema de movilidad que ata los haberes al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Aumento y bono para jubilados ANSES: de cuánto es la mínima en agosto 2026 y cuándo se cobra
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquidará los haberes previsionales de agosto con un nuevo incremento para jubilados y pensionados y dio a conocer todos los detalles
Junto a la recomposición porcentual, el organismo social mantendrá el pago del bono extraordinario destinado a los sectores de menores ingresos. Este instrumento funciona como un ancla para sostener el piso de remuneración del sistema frente a la pérdida de poder adquisitivo.
De cuánto es el aumento de ANSES en agosto 2026
El mecanismo de actualización mensual toma como referencia exclusiva la inflación registrada dos meses atrás. Tras la publicación de los datos del INDEC correspondientes a junio, el incremento para los beneficiarios del sistema previsional en el octavo mes del año quedó fijado en un 1,89%.
Este porcentaje de suba impacta en toda la pirámide de jubilaciones. Al mismo tiempo, empuja al alza los montos correspondientes a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las diferentes líneas de Pensiones No Contributivas (PNC).
Jubilación mínima y bono de $70.000: montos totales
Con la aplicación del nuevo índice, el haber mínimo previsional pasará de $411.989 a $419.775,92. A este valor base se le añadirá el bono de $70.000, una asignación de suma fija que no sufre actualización por movilidad, pero que resulta determinante para el ingreso de bolsillo de los adultos mayores.
Al sumar ambos conceptos, la jubilación mínima en agosto de 2026 alcanzará una cifra final de $489.775,92.
Aquellos titulares que perciban ingresos por encima del haber mínimo básico, pero que no lleguen a la barrera de los $489.775,92, recibirán un bono de carácter proporcional. El organismo previsional depositará la diferencia exacta hasta que el beneficiario alcance dicho tope.
Cuánto cobran las PNC y la PUAM con el nuevo ajuste
Las prestaciones derivadas también absorben el incremento del 1,89% y gozan de la cobertura del bono de $70.000. La escala de liquidación para estos grupos queda diagramada de la siguiente manera:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber básico se eleva a $335.821,74. Con la integración del bono de refuerzo, el depósito total bancario será de $405.821,74.
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: la base de cobro se actualiza a $293.842,15. Al sumar el bono extraordinario, el monto final a percibir asciende a $363.842,15.
Calendario de pagos ANSES: cuándo se cobra en agosto
ANSES diagrama las fechas de liquidación previsional estrictamente según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular. La acreditación del haber mensual y del bono correspondiente se realiza en una misma jornada bancaria.
El depósito se ejecuta de forma automática, sin requerir ningún tipo de trámite adicional o inscripción por parte del beneficiario. El cronograma de pagos de ANSES inicia a partir de la segunda semana con el pago de pensiones no contributivas, jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH)
En pocas palabras
- ANSES y jubilados: Cobrarán sus haberes de agosto con un nuevo incremento del 1,89% y un bono de $70.000.
- Haber mínimo: Alcanzará los $489.775,92 tras la actualización y la suma fija.
- Fechas de pago: El calendario de ANSES se basa en la terminación del DNI, iniciando en la segunda semana del mes.