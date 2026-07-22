De cuánto es el reajuste que aplicará ANSES en los haberes de los jubilados en agosto

Con los números sobre la mesa, la liquidación de la jubilación mínima para agosto de 2026 queda estructurada de la siguiente manera:

Haber básico con el aumento del 1,89%: pasa a $419.775,93 .

pasa a . Bono de contingencia: se liquida por el monto completo de $70.000 .

se liquida por el monto completo de . Ingreso Bruto (Haber + Bono): $489.775,93 (nadie cobrará menos de esta cifra antes de los descuentos).

(nadie cobrará menos de esta cifra antes de los descuentos). Descuento de PAMI (3% sobre el haber básico): se restan $12.593 .

se restan . Monto neto final: el cobro real de bolsillo en mano será de $477.183.

Es importante recordar que el bono de $70.000 no sufre ningún tipo de quita o retención y se deposita de manera íntegra en la misma cuenta y fecha en la que se cobra la jubilación ordinaria.

Qué pasa con los jubilados que cobran un poco más de la mínima

El esquema previsional contempla un mecanismo de compensación para evitar desequilibrios en la base de la pirámide. Aquellos jubilados que perciben un haber básico puro superior a los $419.775,93, pero que no logran alcanzar el nuevo límite bruto de $489.775,93, no se quedan afuera del beneficio.

La ANSES liquida en estos casos un bono proporcional. Esto significa que el sistema deposita de forma automática la cantidad exacta de dinero que le falte a ese beneficiario para llegar al piso garantizado unificado. Quienes tengan haberes puros que superen esa barrera, ya no percibirán ningún extra.

Por qué el aumento real en el bolsillo es menor a la inflación

Si bien la Ley de Movilidad garantiza que los haberes se indexen mensualmente a la par del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el diseño actual de los pagos genera un retraso para la mínima.

Debido a que el bono de $70.000 se encuentra congelado desde principios de año, esa porción del ingreso no recibe el aumento del 1,89%. Como resultado de esta licuación, mientras el haber general sube casi un 2%, el dinero total que percibe un jubilado de la mínima experimenta una suba real de apenas el 1,61% en comparación con el mes de julio.