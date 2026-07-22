ANSES: quiénes cobran este miércoles 22 de julio y cuáles son los montos con aumento

Jubilados y pensionados (mínima): perciben sus haberes los titulares con DNI terminado en 9 . Con este grupo finaliza el calendario mensual para la categoría inicial.

perciben sus haberes los titulares con . Con este grupo finaliza el calendario mensual para la categoría inicial. Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF: cobran las familias con documentos finalizados en 9 .

cobran las familias con documentos finalizados en . Asignación por Embarazo (AUE): reciben el depósito las beneficiarias con DNI terminado en 7 .

reciben el depósito las beneficiarias con . Prestación por Desempleo: se pone en marcha el cronograma para las personas desvinculadas del mercado formal con DNI finalizados en 0 y 1 .

se pone en marcha el cronograma para las personas desvinculadas del mercado formal con . Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): ventanilla abierta para todas las terminaciones de DNI.

Montos confirmados: ¿cuánto dinero se acredita en el cajero?

Las sumas que verán reflejadas los beneficiarios en sus cuentas bancarias respetan los pisos fijados para julio:

Jubilación mínima: el haber básico se ubica en $411.989,32 . Al sumarle el refuerzo de contingencia de $70.000 , el cobro total antes de descuentos alcanza los $481.989,32 .

el haber básico se ubica en . Al sumarle el refuerzo de contingencia de , el cobro total antes de descuentos alcanza los . Asignación Universal por Hijo (AUH): el valor total bruto asciende a $148.049 por menor. Debido a la retención mensual preventiva del 20%, el dinero neto que se deposita de forma directa en mano es de $118.439,20 .

el valor total bruto asciende a por menor. Debido a la retención mensual preventiva del 20%, el dinero neto que se deposita de forma directa en mano es de . SUAF (Trabajadores registrados - Rango 1): los hogares con ingresos familiares de hasta $1.122.074 cobran un valor de $74.032,19 por hijo.

Cómo continúa el calendario de pagos desde el jueves

A partir del jueves 23 de julio, el sistema de la seguridad social iniciará la liquidación para los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo. El cronograma para este tramo comenzará con los documentos terminados en 0 y 1, finalizando de forma progresiva el próximo miércoles 29 de julio.

El dinero acreditado se encuentra disponible de forma inmediata a través de la tarjeta de débito habitual, pudiendo realizarse extracciones por cajero automático o consumos directos en comercios adheridos.