ANSES: quiénes cobran este miércoles 22 de julio y cuáles son los montos con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este miércoles 22 de julio de 2026 con la distribución de los haberes correspondientes al séptimo mes del año. Durante esta jornada, el organismo previsional completa la liquidación para los últimos documentos de las jubilaciones mínimas y las asignaciones sociales, al tiempo que activa el cronograma para la Prestación por Desempleo.
Todos los ingresos de este período se acreditan con la aplicación del 2,15% de incremento por movilidad derivado del índice de inflación publicado por el INDEC. A su vez, se mantiene vigente el depósito del bono extraordinario de $70.000 para recomponer los ingresos de los sectores con haberes más bajos.
Quiénes cobran este miércoles 22 de julio de 2026
De acuerdo con las planillas oficiales del organismo, los desembolsos se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los titulares:
- Jubilados y pensionados (mínima): perciben sus haberes los titulares con DNI terminado en 9. Con este grupo finaliza el calendario mensual para la categoría inicial.
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF: cobran las familias con documentos finalizados en 9.
- Asignación por Embarazo (AUE): reciben el depósito las beneficiarias con DNI terminado en 7.
- Prestación por Desempleo: se pone en marcha el cronograma para las personas desvinculadas del mercado formal con DNI finalizados en 0 y 1.
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): ventanilla abierta para todas las terminaciones de DNI.
Montos confirmados: ¿cuánto dinero se acredita en el cajero?
Las sumas que verán reflejadas los beneficiarios en sus cuentas bancarias respetan los pisos fijados para julio:
- Jubilación mínima: el haber básico se ubica en $411.989,32. Al sumarle el refuerzo de contingencia de $70.000, el cobro total antes de descuentos alcanza los $481.989,32.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): el valor total bruto asciende a $148.049 por menor. Debido a la retención mensual preventiva del 20%, el dinero neto que se deposita de forma directa en mano es de $118.439,20.
- SUAF (Trabajadores registrados - Rango 1): los hogares con ingresos familiares de hasta $1.122.074 cobran un valor de $74.032,19 por hijo.
Cómo continúa el calendario de pagos desde el jueves
A partir del jueves 23 de julio, el sistema de la seguridad social iniciará la liquidación para los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo. El cronograma para este tramo comenzará con los documentos terminados en 0 y 1, finalizando de forma progresiva el próximo miércoles 29 de julio.
El dinero acreditado se encuentra disponible de forma inmediata a través de la tarjeta de débito habitual, pudiendo realizarse extracciones por cajero automático o consumos directos en comercios adheridos.
En pocas palabras
- ANSES: Continúa el calendario de pago de julio con haberes y bonos para jubilados y asignaciones.
- Cobros 22 de julio: Perciben haberes jubilados, pensionados y AUH con DNI terminados en 9, entre otros beneficiarios.
- Montos: La jubilación mínima alcanza los $481.989,32 con el refuerzo, mientras que la AUH neta es de $118.439,20.