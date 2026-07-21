ANSES confirmó cuáles jubilados no van a recibir el bono en agosto

Vale recordar que ANSES desde hace más de dos años, todos los meses otorga un bono para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo, aunque este bono no aumenta desde hace dos años, justamente.
Además del bono, ANSES también dará un aumento del 1,89% a los jubilados, por lo que la mínima pasará a ser de $ 419.817,13.
ANSES Jubilados: quiénes van a cobrar el bono en agosto
Según lo confirmado desde ANSES, los jubilados que van a cobrar el bono de $ 70.000 son aquellos que ganen la jubilación mínima. En tanto, aquellos que cobren menos de $419.817,13 cobrarán un proporcional que les permita llegar a esa suma.
Esta decisión de ANSES y del Gobierno Nacional de pagar el bono de esta manera, hace que todos aquellos jubilados que ganen más de $ 489.817,13, no reciban ni el bono de $ 70.000, ni tampoco un proporcional.
ANSES: fecha de cobro de jubilados en agosto
ANSES: fechas de pago de jubilados que cobran la mínima en agosto 2026
- DNI terminados en 0: 10 de agosto.
- DNI terminados en 1: 11 de agosto.
- DNI terminados en 2: 12 de agosto.
- DNI terminados en 3: 13 de agosto.
- DNI terminados en 4: 14 de agosto.
- DNI terminados en 5: 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: 21 de agosto.
- DNI terminados en 9: 24 de agosto.
ANSES: fechas de pago de jubilados que cobran más que la mínima en mayo
- DNI terminados en 0 y 1: Martes 25 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 26 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: Jueves 27 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: Viernes 28 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: Lunes 31 de agosto