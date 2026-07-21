ANSES confirmó cuáles jubilados no van a recibir el bono en agosto

ANSES Jubilados: quiénes van a cobrar el bono en agosto

Según lo confirmado desde ANSES, los jubilados que van a cobrar el bono de $ 70.000 son aquellos que ganen la jubilación mínima. En tanto, aquellos que cobren menos de $419.817,13 cobrarán un proporcional que les permita llegar a esa suma.

Esta decisión de ANSES y del Gobierno Nacional de pagar el bono de esta manera, hace que todos aquellos jubilados que ganen más de $ 489.817,13, no reciban ni el bono de $ 70.000, ni tampoco un proporcional.

ANSES: fecha de cobro de jubilados en agosto

ANSES: fechas de pago de jubilados que cobran la mínima en agosto 2026

DNI terminados en 0: 10 de agosto.

DNI terminados en 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2: 12 de agosto.

DNI terminados en 3: 13 de agosto.

DNI terminados en 4: 14 de agosto.

DNI terminados en 5: 18 de agosto.

DNI terminados en 6: 19 de agosto.

DNI terminados en 7: 20 de agosto.

DNI terminados en 8: 21 de agosto.

DNI terminados en 9: 24 de agosto.

ANSES: fechas de pago de jubilados que cobran más que la mínima en mayo