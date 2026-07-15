Jubilados de ANSES: cuánto cobrarán en agosto tras confirmarse el nuevo aumento y el bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) terminó de definir las liquidaciones para el próximo mes tras la oficialización del dato de inflación del INDEC. En agosto de 2026, las jubilaciones del sistema contributivo general recibirán un incremento del 1,89%. El porcentaje surge de la aplicación de la fórmula de movilidad que toma la variación de precios de junio con dos decimales de precisión, evitando el redondeo simple.
El nuevo cuadro previsional impactará tanto en el piso salarial como en los haberes más altos de los jubilados de ANSES. Sin embargo, debido a que el Gobierno nacional decidió mantener congelado el refuerzo de emergencia, la suba efectiva que verán reflejada en sus bolsillos los sectores que menos cobran será menor al índice general de precios.
Cuánto van a cobrar los jubilados en agosto con el nuevo aumento
Con la suba del 1,89% confirmada, el haber mínimo puro de ANSES pasará de $411.989,33 a $419.775,93. A este valor se le añadirá el cobro completo del bono extraordinario de $70.000, lo que dejará la jubilación mínima en bruto en $489.775,93.
Para calcular el dinero neto que efectivamente se podrá retirar del cajero automático, hay que descontar el aporte obligatorio al PAMI, equivalente al 3% sobre el haber básico puro. Como el bono de contingencia no está sujeto a ningún tipo de quita por ley, el esquema de cobro neto queda configurado de la siguiente manera:
- Haber mínimo bruto: $419.775,93
- Aporte obligatorio PAMI (3%): $12.593
- Bono de contingencia (sin quitas): $70.000
- Total neto a cobrar en mano: $477.183
Por otro lado, quienes perciban haberes intermedios que superen la mínima pero no alcancen el tope de contención, recibirán un plus proporcional hasta llegar al límite bruto unificado de $489.775,93. En tanto, para el otro extremo de la pirámide previsional, la jubilación máxima de ANSES ascenderá en agosto a $2.824.694,14.
En pocas palabras
- Jubilados ANSES: Cobrarán un aumento del 1,89% en agosto.
- Haber mínimo: Alcanzará los $419.775,93 más un bono de $70.000.
- Cobro neto: El total en mano será de $477.183 tras deducciones.