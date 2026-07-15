Jubilados de ANSES: cuánto cobrarán en agosto tras confirmarse el nuevo aumento y el bono

El nuevo cuadro previsional impactará tanto en el piso salarial como en los haberes más altos de los jubilados de ANSES. Sin embargo, debido a que el Gobierno nacional decidió mantener congelado el refuerzo de emergencia, la suba efectiva que verán reflejada en sus bolsillos los sectores que menos cobran será menor al índice general de precios.

Cuánto van a cobrar los jubilados en agosto con el nuevo aumento

Con la suba del 1,89% confirmada, el haber mínimo puro de ANSES pasará de $411.989,33 a $419.775,93. A este valor se le añadirá el cobro completo del bono extraordinario de $70.000, lo que dejará la jubilación mínima en bruto en $489.775,93.