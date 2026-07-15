Nuevas escalas de ANSES: cuánto se cobra por la AUH y la AUE en agosto tras el aumento por movilidad

Las familias que perciben asistencia social a través de la ANSES tendrán nuevos montos de referencia en sus cuentas a partir del mes que viene. En sintonía con la Ley de Movilidad que ajusta los haberes mensualmente por inflación, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) registrarán un incremento del 1,89% en agosto de 2026.
El esquema de liquidación mantendrá su estructura habitual de retención preventiva. El organismo previsional depositará el 80% del beneficio de forma directa todos los meses, mientras que el 20% restante quedará acumulado en una cuenta estatal y se liberará recién al año siguiente, previa acreditación del cumplimiento escolar y sanitario de los menores de edad.
Cuánto se cobra por hijo: el desglose del 80/20 para agosto
Con las planillas actualizadas, los valores generales que regirán para las asignaciones se dividen en los siguientes conceptos:
- AUH y AUE estándar (menores de 18 años): el monto total del beneficio asciende a $150.848.
- Cobro neto mensual (80% en mano): $120.678,40 por cada menor.
- Monto retenido (20% acumulado): $30.169,60 que se cobra al presentar la Libreta AUH.
En tanto, para casos de hijos con discapacidad queda del siguiente modo:
- AUH por hijo con discapacidad (sin límite de edad): el valor total de la asignación sube a $491.173.
- Cobro neto mensual (80% en mano): $392.977,60.
- Monto retenido (20% acumulado): $98.244,40 a liquidar con la presentación de la documentación requerida.
Beneficio complementario: el aumento del Plan de los Mil Días
Junto con el incremento de la asignación base, el organismo previsional actualizará el valor del Complemento Leche del Plan de los Mil Días. Esta asistencia, dirigida de forma automática a madres embarazadas y familias con niños de hasta 3 años de edad inclusive que cobren la AUH, subirá en agosto a $56.896 por cada menor registrado.
En contraposición, cabe recordar que los montos correspondientes a la Tarjeta Alimentar no están atados a la movilidad jubilatoria, por lo que continuarán con los mismos valores vigentes desde el período anterior salvo que medie una resolución expresa de la cartera de Capital Humano.
En pocas palabras
- AUH y AUE: Los montos para agosto registran un incremento del 1,89% por ley de movilidad.
- Cobro directo: Se liquida el 80% del beneficio ($120.678 para AUH/AUE estándar) y el 20% restante se acumula.
- Discapacidad y Leche: Para hijos con discapacidad el total es $491.173; el Complemento Leche sube a $56.896.