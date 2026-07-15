Nuevas escalas de ANSES: cuánto se cobra por la AUH y la AUE en agosto tras el aumento por movilidad

AUH y AUE estándar (menores de 18 años): el monto total del beneficio asciende a $150.848 .

el monto total del beneficio asciende a . Cobro neto mensual (80% en mano): $120.678,40 por cada menor.

por cada menor. Monto retenido (20% acumulado): $30.169,60 que se cobra al presentar la Libreta AUH.

En tanto, para casos de hijos con discapacidad queda del siguiente modo:

AUH por hijo con discapacidad (sin límite de edad): el valor total de la asignación sube a $491.173 .

el valor total de la asignación sube a . Cobro neto mensual (80% en mano): $392.977,60 .

. Monto retenido (20% acumulado): $98.244,40 a liquidar con la presentación de la documentación requerida.

Beneficio complementario: el aumento del Plan de los Mil Días

Junto con el incremento de la asignación base, el organismo previsional actualizará el valor del Complemento Leche del Plan de los Mil Días. Esta asistencia, dirigida de forma automática a madres embarazadas y familias con niños de hasta 3 años de edad inclusive que cobren la AUH, subirá en agosto a $56.896 por cada menor registrado.

En contraposición, cabe recordar que los montos correspondientes a la Tarjeta Alimentar no están atados a la movilidad jubilatoria, por lo que continuarán con los mismos valores vigentes desde el período anterior salvo que medie una resolución expresa de la cartera de Capital Humano.