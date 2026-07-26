Contraer matrimonio en Argentina habilita a los cónyuges a percibir una prestación de pago único por parte del Estado nacional. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) administra esta asignación familiar, cuyo objetivo es brindar un respaldo económico a las parejas que formalizan su unión civil.
Me casé y ANSES me sorprendió con un dinero que no me esperaba
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida las Asignaciones de Pago Único (APU), entre las que se encuentra el beneficio para recién casados. Los montos actualizados y los topes de ingresos vigentes.
Al igual que el resto de las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), el monto destinado a quienes se casan se actualiza mensualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En julio de 2026, las asignaciones familiares registraron un incremento del 2,15%, en línea con la inflación de mayo.
De cuánto es la Asignación por Matrimonio en julio 2026
La liquidación de las Asignaciones de Pago Único (APU) tiene valores fijos que se abonan por única vez ante la acreditación del evento. Para el mes de julio, ANSES determinó que la Asignación por Matrimonio alcanza la suma de $129.208,51.
Es importante destacar que este monto corresponde a cada uno de los cónyuges, siempre que ambos cumplan con los requisitos exigidos por el organismo previsional.
Quiénes pueden solicitar el beneficio
La Asignación por Matrimonio está destinada a diferentes grupos de trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social. Pueden acceder a este pago único:
- Trabajadores registrados (en blanco).
- Personas que cobran la Prestación por Desempleo.
- Titulares de la pensión honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
- Trabajadores de temporada (en el momento que realizan su actividad).
Topes de ingresos: el límite para cobrar en julio
Para acceder al cobro de los $129.208,51, los recién casados deben respetar los topes del Ingreso del Grupo Familiar (IGF). ANSES establece límites tanto a nivel individual como para la suma de los ingresos de la pareja.
En julio de 2026, el tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar (IGF) está fijado en $5.941.936. Si la suma de los salarios o ingresos de ambos cónyuges supera esa cifra, quedan excluidos del beneficio.
Además, rige una segunda condición excluyente: ninguno de los integrantes de la pareja puede percibir ingresos individuales superiores al tope máximo establecido para el cálculo del IGF.
Cómo se tramita el pago de ANSES
El trámite para solicitar la Asignación por Matrimonio debe realizarse en un plazo que va desde los dos meses hasta los dos años de ocurrida la unión civil.
Para gestionar el cobro, es necesario que la información del matrimonio y los datos personales de ambos cónyuges estén correctamente actualizados en la base de datos de ANSES. La solicitud se puede realizar de manera presencial en una oficina del organismo (con turno previo) o a través de la plataforma Atención Virtual, presentando el DNI de ambos y el certificado o acta de matrimonio.
En pocas palabras
- ANSES paga: El organismo nacional liquida las Asignaciones de Pago Único (APU) para recién casados.
- Monto actualizado: En julio de 2026, la Asignación por Matrimonio alcanza los $129.208,51 por cónyuge.
- Requisitos: Los solicitantes deben cumplir con topes de ingresos individuales y grupales establecidos por ANSES.