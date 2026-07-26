Me casé y ANSES me sorprendió con un dinero que no me esperaba

Es importante destacar que este monto corresponde a cada uno de los cónyuges, siempre que ambos cumplan con los requisitos exigidos por el organismo previsional.

Quiénes pueden solicitar el beneficio

La Asignación por Matrimonio está destinada a diferentes grupos de trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social. Pueden acceder a este pago único:

Trabajadores registrados (en blanco).

Personas que cobran la Prestación por Desempleo.

Titulares de la pensión honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Trabajadores de temporada (en el momento que realizan su actividad).

Topes de ingresos: el límite para cobrar en julio

Para acceder al cobro de los $129.208,51, los recién casados deben respetar los topes del Ingreso del Grupo Familiar (IGF). ANSES establece límites tanto a nivel individual como para la suma de los ingresos de la pareja.

En julio de 2026, el tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar (IGF) está fijado en $5.941.936. Si la suma de los salarios o ingresos de ambos cónyuges supera esa cifra, quedan excluidos del beneficio.

Además, rige una segunda condición excluyente: ninguno de los integrantes de la pareja puede percibir ingresos individuales superiores al tope máximo establecido para el cálculo del IGF.

Cómo se tramita el pago de ANSES

El trámite para solicitar la Asignación por Matrimonio debe realizarse en un plazo que va desde los dos meses hasta los dos años de ocurrida la unión civil.

Para gestionar el cobro, es necesario que la información del matrimonio y los datos personales de ambos cónyuges estén correctamente actualizados en la base de datos de ANSES. La solicitud se puede realizar de manera presencial en una oficina del organismo (con turno previo) o a través de la plataforma Atención Virtual, presentando el DNI de ambos y el certificado o acta de matrimonio.