La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene confirmados los montos oficiales para las jubilaciones y pensiones que se abonarán en mayo de 2026. Según la resolución basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, el incremento para los haberes será del 3,38%, una cifra que ajusta levemente las proyecciones previas del 3,4%.
ANSES: esta es la jubilación mínima que se cobrará en mayo con y sin bono
El Gobierno nacional oficializó el incremento para los jubilados basado en la nueva fórmula de movilidad. Conocé cuánto cobrarán los beneficiarios de la mínima tras el ajuste por inflación y el refuerzo económico.
Además, el Gobierno nacional ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, una pieza clave para que los ingresos más bajos no pierdan contra la inflación.
¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima en mayo?
Con el ajuste del 3,38% ya oficializado, el esquema de cobro para quienes perciben el haber básico queda compuesto de la siguiente manera:
- Jubilación mínima (sin bono): El haber bruto pasa a ser de $393.174,10.
- Jubilación mínima (con bono de $70.000): El total neto a percibir será de $463.174,10.
Es importante recordar que el bono de ANSES se paga de forma completa a quienes cobran la mínima. En caso de superar ese monto, se abona un proporcional hasta alcanzar el tope de $463.174,10.
Otros montos confirmados por ANSES
El incremento del 3,38% impacta en toda la escala previsional y en las diferentes asignaciones que paga el organismo:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.539,27 (llega a $384.539,27 con el bono).
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $275.221,87 (llega a $345.221,87 con el bono).
- Jubilación máxima: Se ubicará en $2.645.689,40.
¿Cuándo se cobra la jubilación en mayo?
Jubilados con haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 21 de mayo
Jubilados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo