ANSES: esta es la jubilación mínima que se cobrará en mayo con y sin bono

Jubilación mínima (sin bono): El haber bruto pasa a ser de $393.174,10 .

El haber bruto pasa a ser de . Jubilación mínima (con bono de $70.000): El total neto a percibir será de $463.174,10.

Es importante recordar que el bono de ANSES se paga de forma completa a quienes cobran la mínima. En caso de superar ese monto, se abona un proporcional hasta alcanzar el tope de $463.174,10.

Otros montos confirmados por ANSES

El incremento del 3,38% impacta en toda la escala previsional y en las diferentes asignaciones que paga el organismo:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.539,27 (llega a $384.539,27 con el bono).

$314.539,27 (llega a con el bono). Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $275.221,87 (llega a $345.221,87 con el bono).

$275.221,87 (llega a con el bono). Jubilación máxima: Se ubicará en $2.645.689,40.

jubilados, anses (4)

¿Cuándo se cobra la jubilación en mayo?

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 21 de mayo

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo