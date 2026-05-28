SUAF junio 2026: ¿Cuánto se paga por Asignación Familiar con el nuevo aumento?

El bolsillo de los trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene nuevos números confirmados. En junio de 2026, las asignaciones del sistema SUAF reciben un incremento automático por la aplicación de la fórmula de movilidad mensual.
El porcentaje exacto de suba es del 2,58%. Esta cifra surge directamente del índice de inflación de abril, que marcó un 2,6%, pero que al calcularse con los decimales exactos del esquema previsional arroja la cifra definitiva que impactará en los cobros de este mes.
Para recibir el beneficio rige una doble condición: se suman todos los ingresos del grupo familiar y, en paralelo, ninguno de los integrantes puede superar el tope individual fijado por el organismo. Si un solo miembro se pasa del límite, todo el grupo queda excluido del cobro.
Escalas SUAF: ¿Cuánto cobrás por hijo en junio de 2026?
El monto mensual de la Asignación Familiar por Hijo se divide en cuatro tramos, según los ingresos brutos del grupo familiar (IGF):
- Tramo 1: Ingresos familiares de hasta $1.093.852 Cobran $72.472,67 por hijo.
- Tramo 2: Ingresos familiares entre $1.093.852,01 y $1.604.240 Cobran $48.885,82 por hijo.
- Tramo 3: Ingresos familiares entre $1.604.240,01 y $1.852.148 Cobran $29.568,94 por hijo.
- Tramo 4: Ingresos familiares entre $1.852.148,01 y $5.792.488 Cobran $15.255,34 por hijo.
Los mismos valores y topes de ingresos se aplican para las asignaciones por Prenatal y Maternidad.
Montos de SUAF por Hijo con Discapacidad
La asignación para familias con hijos con discapacidad no tiene tope máximo de ingresos brutos familiares para el tramo más alto, pero sí varía el dinero que se recibe según la escala salarial:
- Ingresos de hasta $1.093.852 Cobran $235.966,65.
- Ingresos entre $1.093.852,01 y $1.604.240 Cobran $166.930,26.
- Ingresos desde $1.604.240,01 en adelante Cobran $105.354,57.
Asignaciones por Pago Único: Nacimiento, Adopción y Matrimonio
Quienes realizaron trámites por eventos familiares recientes también cobran con el aumento del 2,58% en junio. El límite de ingresos del grupo familiar para acceder a estos pagos es de $5.792.488.
- Nacimiento: $84.476,15
- Matrimonio: $126.487,25
- Adopción: $505.068,37
- Cónyuge: $17.582,92
Cómo saber el día de cobro en junio de las asignaciones familiares
Para verificar la fecha exacta en la que se deposita el dinero, el procedimiento es digital y gratuito:
- Entrá a la web oficial de ANSES.
- Buscá la opción de consultar fecha y lugar de cobro.
- Completá los casilleros con tu número de CUIL o el número de beneficio.
- El sistema te mostrará el calendario habilitado para tu terminación de DNI.