SUAF junio 2026: ¿Cuánto se paga por Asignación Familiar con el nuevo aumento?

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Escalas SUAF: ¿Cuánto cobrás por hijo en junio de 2026?

El monto mensual de la Asignación Familiar por Hijo se divide en cuatro tramos, según los ingresos brutos del grupo familiar (IGF):

Tramo 1: Ingresos familiares de hasta $1.093.852 Cobran $72.472,67 por hijo.

Ingresos familiares de hasta Cobran por hijo. Tramo 2: Ingresos familiares entre $1.093.852,01 y $1.604.240 Cobran $48.885,82 por hijo.

Ingresos familiares entre Cobran por hijo. Tramo 3: Ingresos familiares entre $1.604.240,01 y $1.852.148 Cobran $29.568,94 por hijo.

Ingresos familiares entre Cobran por hijo. Tramo 4: Ingresos familiares entre $1.852.148,01 y $5.792.488 Cobran $15.255,34 por hijo.

Los mismos valores y topes de ingresos se aplican para las asignaciones por Prenatal y Maternidad.

Montos de SUAF por Hijo con Discapacidad

La asignación para familias con hijos con discapacidad no tiene tope máximo de ingresos brutos familiares para el tramo más alto, pero sí varía el dinero que se recibe según la escala salarial:

Ingresos de hasta $1.093.852 Cobran $235.966,65 .

Cobran . Ingresos entre $1.093.852,01 y $1.604.240 Cobran $166.930,26 .

Cobran . Ingresos desde $1.604.240,01 en adelante Cobran $105.354,57.

Asignaciones por Pago Único: Nacimiento, Adopción y Matrimonio

Quienes realizaron trámites por eventos familiares recientes también cobran con el aumento del 2,58% en junio. El límite de ingresos del grupo familiar para acceder a estos pagos es de $5.792.488.

Nacimiento: $84.476,15

$84.476,15 Matrimonio: $126.487,25

$126.487,25 Adopción: $505.068,37

$505.068,37 Cónyuge: $17.582,92

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Cómo saber el día de cobro en junio de las asignaciones familiares

Para verificar la fecha exacta en la que se deposita el dinero, el procedimiento es digital y gratuito: