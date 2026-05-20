ANSES: ¿cuándo y cuánto cobrarán de aguinaldo en junio los jubilados?

Una vez descontado el 3% para financiar el PAMI, los ingresos quedarán, en $391.218 (la mínima) y $2.563.211(según el caso, puede ocurrir que se resten del haber bruto otros montos, por ejemplo, los correspondientes a las cuotas de una moratoria por aportes no hechos en su momento).

Para quienes cobran la jubilación mínima, al monto del haber se le suma el bono de $70.000 que se viene pagando cada mes y que no tiene descuentos (pero tampoco se usa para calcular el aguinaldo). Por lo tanto, el importe quedará en bruto en $473.318 y en términos netos, en $461.218.

ANSES, jubilados (24) ANSES pagará en junio haberes con aumento, bono y aguinaldo.

De cuánto será el aguinaldo para jubilados en junio

El aguinaldo de bolsillo para los jubilados de la mínima será de $195.609,23. Esta suma surge de dividir entre dos el ingreso más alto (de bolsillo y remunerativo) durante el primer semestre.

En total, los jubilados de la mínima cobrarán de bolsillo $656.827,23 en junio ($391.218 + 195.609,23 + $70.000).

En el caso de los que cobran la máxima, será de $1.281.605,50.

En el medio están los que cobran más de la mínima y un proporcional del bono de $70.000 hasta completar un ingreso neto de $461.218.

anses, jubilados (2)

¿Cuándo cobrarán los jubilados el aguinaldo en junio?

Las fechas ya están definidas según la terminación del DNI de cada beneficiario. El depósito para los jubilados de la mínima se realizará de forma automática junto con el calendario habitual de pagos de ANSES organizado por terminación de DNI, que es el siguiente:

Lunes 8 de junio de 2026: DNI terminados en 0.

Martes 9 de junio de 2026: DNI terminados en 1.

Miércoles 10 de junio de 2026: DNI terminados en 2.

Jueves 11 de junio de 2026: DNI terminados en 3.

Viernes 12 de junio de 2026: DNI terminados en 4.

Martes 16 de junio de 2026: DNI terminados en 5.

Miércoles 17 de junio de 2026: DNI terminados en 6.

Jueves 18 de junio de 2026: DNI terminados en 7.

Viernes 19 de junio de 2026: DNI terminados en 8.

Lunes 22 de junio de 2026: DNI terminados en 9.

En tanto, los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima cobrarán en las siguientes fechas:

Martes 23 de junio de 2026: DNI terminados en 0 y 1.

Miércoles 24 de junio de 2026: DNI terminados en 2 y 3.

Jueves 25 de junio de 2026: DNI terminados en 4 y 5.

Viernes 26 de junio de 2026: DNI terminados en 6 y 7.

Lunes 29 de junio de 2026: DNI terminados en 8 y 9.

Finalmente ANSES reiteró tener sumo cuidado con las estafas de toda clase que apuntan al sector pasivo de Argentina.