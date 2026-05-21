"Viene ella": la ex vicepresidenta reaparece en Mendoza de la mano de Mauricio Macri

El encuentro será este viernes 22, en el hotel Hilton de Guaymallén. Dirigentes y macristas aventuran una posible candidatura de Mauricio Macri para el 2027. Otros –incluso él- intentan bajar la espuma, pero reconocen que la idea es reunirse con todos los gobernadores del extinto Juntos por el Cambio.

En ese plan, tras el evento, se espera que el ex presidente cene con el gobernador Alfredo Cornejo.

Gabriela Michetti eligió Mendoza para reaparecer junto a Mauricio Macri

En el PRO local se festejó como un gol. Desde que dejó la vicepresidencia, Michetti “desapareció”. No solo se alejó de los medios sino también de la exposición pública, incluso ante la militancia.

Pasaron más de 6 años desde entonces; tiempo en el que se dedicó a sus padres y a su salud. A estudiar y a escribir un libro.

gabriela michetti pro mauricio macri "Juntos comenzamos, juntos terminamos y juntos seguiremos", decía Gabriela Michetti en esta imagen junto a Mauricio Macri.

Recién se la volvió a ver activa en política a mediados del año pasado, con algún video, participación en una que otra actividad junto a María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato y Laura Alonso y una entrevista que dio durante la campaña del PRO para las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires.

En aquel momento, cuestionó a Horacio Rodríguez Larreta por la interna que llevó al quiebre del PRO; y deslizó críticas al presidente Javier Milei, a quien calificó como “no republicano”.

“Me da mucha pena todo esto. A mí me encantaría que esto pasara bien, porque me gusta el equipo económico, les tengo respeto. ¿Qué necesidad hay de que todo lo que se está haciendo bien lo rompas con cosas que no tienen sentido?”, expresó en ese momento – mayo de 2025; y aseguró que le gustaría hablar con él “media horita”.

Mauricio Macri tour

La reaparición de Gabriela Michetti se da justo en el momento en el que la militancia del PRO fogonea la vuelta de un Macri, que ya empezó a recorrer el país, a reunirse con gobernadores y a hacer públicas cada vez más seguido sus críticas a la gestión del presidente Milei.

Desde La Libertad Avanza también advierten estos movimientos. El titular de la Cámara de Diputados Martín Menem, de hecho, ya plantó que una candidatura de Mauricio Macri “le haría un favor al kirchnerismo”.