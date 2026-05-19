Milei desactivó rumores de internas, respaldó a Santiago Caputo y a Martín Menem y apuntó contra Macri

Durante una entrevista nuevamente concedida al canal de streaming Neura el jefe de Estado minimizó las disputas digitales y aseguró que los rumores están "prefabricados".

Al mismo tiempo, aprovechó el espacio para lanzar duras críticas hacia la gestión de Mauricio Macri, contrastando la herencia recibida y las decisiones macroeconómicas de Cambiemos con el rumbo de la actual administración.