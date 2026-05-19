El presidente Javier Milei defendió con firmeza este martes su plan de estabilización financiera y buscó desactivar las versiones sobre cortocircuitos políticos dentro de La Libertad Avanza (LLA). En concreto, el mandatario desmintió una supuesta pelea interna entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el sector que responde al asesor Santiago Caputo, un conflicto que había escalado en la red social X a través de cuentas vinculadas con la militancia oficialista.
Entrevista
Milei desactivó rumores de internas, respaldó a Santiago Caputo y a Martín Menem y apuntó contra Macri
Javier Milei volvió a darle una nota al canal de streaming Neura. Defendió su plan económico, descartó internas en su equipo y cargó contra Mauricio Macri
Durante una entrevista nuevamente concedida al canal de streaming Neura el jefe de Estado minimizó las disputas digitales y aseguró que los rumores están "prefabricados".
Al mismo tiempo, aprovechó el espacio para lanzar duras críticas hacia la gestión de Mauricio Macri, contrastando la herencia recibida y las decisiones macroeconómicas de Cambiemos con el rumbo de la actual administración.
Qué dijo Javier Milei
A continuación, las definiciones más destacadas del Presidente durante el reportaje:
- Sobre los rumores de fractura en el oficialismo: "No hay interna. Santiago (Caputo) es como un hermano para mí".
- El rol del presidente de la Cámara Baja: "Martín Menem está haciendo una tarea enorme. Hay pensamientos diferentes dentro del gobierno, pero no internas".
- La comparación económica con la gestión de Cambiemos: "El gobierno de Macri heredó déficit fiscal y no hizo el ajuste. Se lo hizo el mercado. Nosotros desde el primer día pusimos en caja al déficit fiscal".
- Las críticas a la política institucional de la anterior gestión no kirchnerista: "El gobierno de Macri avanzó sobre la independencia del Banco Central y se llevaron puesto a Sturzenegger, un tremendo avance institucional. También acordaron con Massa para sacar la ley de renta financiera".
- El impacto de las regulaciones de mercado en la gestión anterior: "La Ley de Góndolas también tuvo transcurso en el gobierno del presidente Macri. Eso es una suerte de control de precios, es meterse en cómo asigna la propiedad el dueño del supermercado. Cuando esa herramienta la usaron los kirchneristas, recordarán que iban con pecheras, e iban midiendo las góndolas y sancionando. ¿Cómo terminó eso? Con escasez".
- La defensa de la desregulación actual y el mercado inmobiliario: "La consecuencia natural de avanzar contra la propiedad privada es obvia: se van a retraer las cantidades, el precio en el mercado informal va a ser mucho más alto, ¿y a quién va a terminar perjudicando? A los más vulnerables. Sin embargo, nosotros desregulamos, sacamos la Ley de Alquileres, se duplicó la oferta y el precio del alquiler, en términos reales, bajó 30%".