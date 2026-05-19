Santiago Caputo aseguró que solo dejará su cargo si Javier Milei se lo pide

La interna del oficialismo sumó así un nuevo capítulo de alto voltaje político. Las declaraciones del consultor se dan en un contexto donde diversos sectores de la fuerza gobernante cuestionan el nivel de influencia que posee en las decisiones diarias del Poder Ejecutivo, sumado a las fricciones recurrentes con legisladores y ministros del propio gabinete. Esta situación abrió grietas impensadas semanas atrás en el esquema de poder libertario.

santiago caputo El asesor y armador Santiago Caputo, hombre de confianza de Javier Milei.

El antecedente del "descuido digital" que afectó a La Libertad Avanza

La tensión interna escaló significativamente durante las últimas horas del lunes, luego de que un error en las plataformas virtuales expusiera la fragilidad de las relaciones entre los principales dirigentes. Un "descuido digital" dejó al descubierto detalles de los enfrentamientos cruzados que mantienen los alfiles del oficialismo en el ecosistema de internet, un territorio clave para la comunicación de la gestión.

El conflicto se originó a partir de las publicaciones de una cuenta anónima en la red social X bajo el usuario @PeriodistaRufus, la cual difundió duros cuestionamientos dirigidos hacia Santiago Caputo y el ministro de Economía, Luis Caputo. La controversia mayor se desató cuando usuarios detectaron que un enlace de Instagram compartido por esa cuenta contenía metadatos vinculados directamente al perfil de Martín Menem.

Ante la repercusión del hecho, el presidente de la Cámara de Diputados atribuyó la situación a un fallo técnico involuntario de su equipo de trabajo. El legislador riojano argumentó que se trató de una acción que buscaba perjudicar la cohesión de La Libertad Avanza mediante el uso de herramientas tecnológicas que replicaron su identidad al abrir un navegador móvil, desmintiendo cualquier autoría de las críticas hacia Caputo. El episodio dejó sembrada la desconfianza mutua.

Javier Milei y Santiago Caputo. Foto LLA..jpg El triángulo de hierro: Karina Milei, Javier Milei y Santiago Caputo.

Las repercusiones de la disputa en Santiago Caputo y el Congreso

El cruce de acusaciones no se limitó a los despachos principales de la Casa Rosada, sino que expuso una división más profunda entre el sector que responde al estratega digital y los representantes parlamentarios. En este escenario, figuras como la diputada Lilia Lemoine mantuvieron fuertes cruces con los denominados "tuiteros de Milei", quienes defienden de manera irrestricta a Santiago Caputo. La batalla virtual se trasladó rápidamente a los pasillos del Palacio Legislativo.

La dinámica de las cuentas anónimas y la influencia de los asesores sin cargo formal sigue siendo un punto de fricción constante en el oficialismo. La aclaración del consultor respecto de que solo el presidente tiene la potestad de removerlo funciona como un límite hacia los sectores internos que buscaban esmerilar su figura tras el escándalo de los metadatos. En el Congreso, varios diputados analizan el impacto de este internismo en los bloques.