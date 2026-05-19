Justo José Báscolo volvió a renunciar a la coordinación del paso a Chile por "diferencias insalvables"

paso cristo redentor paso a chile las cuevas alta montaña La coordinación del paso a Chile Cristo Redentor se manejará –al menos por ahora- directamente desde Buenos Aires.

Por el momento, el Ministerio del Interior de Nación de Diego Santilli, responsable de los pasos fronterizos, no ha nombrado a un reemplazante.

El Cristo Redentor cargo quedó de manera directa de la directora administrativa de Centros de Fronteras, Carla Alburquerque, por lo que el paso a Chile desde Mendoza se manejará desde Buenos Aires.

El paso a Chile no arranca

Justo José Báscolo ya había renunciado a su cargo a mediados del 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández en medio de un desentendimiento con autoridades chilenas y dificultades para avanzar operativamente con el control del paso a Chile.

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Con la asunción de Javier Milei volvió al cargo de coordinador, que finalmente dejó este lunes. El funcionario debía coordinar todos los aspectos logísticos y operativos entre varias áreas nacionales como la Dirección Nacional de Aduanas, Senasa, la Dirección Nacional de Vialidad, Gendarmería y el gobierno de Mendoza.

Desde la frontera, señalaron a Diario UNO que existen dificultades operativas, de infraestructura y de mantenimiento del paso a Chile, no solo del complejo Roque Carranza (Horcones) sino también del Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata.

“Las instalaciones y los caminos están cada vez peor”, se quejaron Camioneros unidos. “La aduana es un desastre”, agregaron.