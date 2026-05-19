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Manejo complicado

Justo José Báscolo volvió a renunciar a la coordinación del paso a Chile por "diferencias insalvables"

El manejo del paso a Chile se volvió a complicar. Por la salida de Justo José Báscolo, las decisiones se tomarán –por ahora- desde Buenos Aires

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
El paso a Chile se quedó sin coordinador. Justo José Báscolo renunció este lunes.

El paso a Chile se quedó sin coordinador. Justo José Báscolo renunció este lunes.

El paso a Chile se quedó sin coordinador. Justo José Báscolo, quien estuvo a cargo del Centro de Frontera del Paso Internacional Cristo Redentor –por segunda vez- desde enero del 2024, renunció en el arranque de la semana.

Según trascendió en las últimas horas, la renuncia de Báscolo se debe a "diferencias insalvables con el director nacional de Fronteras, Enzo Cassia".

La crisis llega a un mes del invierno, la época más complicada del cruce internacional a Chile.

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La coordinación del paso a Chile Cristo Redentor se manejará –al menos por ahora- directamente desde Buenos Aires.

La coordinación del paso a Chile Cristo Redentor se manejará –al menos por ahora- directamente desde Buenos Aires.

Por el momento, el Ministerio del Interior de Nación de Diego Santilli, responsable de los pasos fronterizos, no ha nombrado a un reemplazante.

El Cristo Redentor cargo quedó de manera directa de la directora administrativa de Centros de Fronteras, Carla Alburquerque, por lo que el paso a Chile desde Mendoza se manejará desde Buenos Aires.

El paso a Chile no arranca

Justo José Báscolo ya había renunciado a su cargo a mediados del 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández en medio de un desentendimiento con autoridades chilenas y dificultades para avanzar operativamente con el control del paso a Chile.

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Con la asunción de Javier Milei volvió al cargo de coordinador, que finalmente dejó este lunes. El funcionario debía coordinar todos los aspectos logísticos y operativos entre varias áreas nacionales como la Dirección Nacional de Aduanas, Senasa, la Dirección Nacional de Vialidad, Gendarmería y el gobierno de Mendoza.

Desde la frontera, señalaron a Diario UNO que existen dificultades operativas, de infraestructura y de mantenimiento del paso a Chile, no solo del complejo Roque Carranza (Horcones) sino también del Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata.

“Las instalaciones y los caminos están cada vez peor”, se quejaron Camioneros unidos. “La aduana es un desastre”, agregaron.

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