El paso a Chile se quedó sin coordinador. Justo José Báscolo, quien estuvo a cargo del Centro de Frontera del Paso Internacional Cristo Redentor –por segunda vez- desde enero del 2024, renunció en el arranque de la semana.
Justo José Báscolo volvió a renunciar a la coordinación del paso a Chile por "diferencias insalvables"
El manejo del paso a Chile se volvió a complicar. Por la salida de Justo José Báscolo, las decisiones se tomarán –por ahora- desde Buenos Aires
Según trascendió en las últimas horas, la renuncia de Báscolo se debe a "diferencias insalvables con el director nacional de Fronteras, Enzo Cassia".
La crisis llega a un mes del invierno, la época más complicada del cruce internacional a Chile.
Por el momento, el Ministerio del Interior de Nación de Diego Santilli, responsable de los pasos fronterizos, no ha nombrado a un reemplazante.
El Cristo Redentor cargo quedó de manera directa de la directora administrativa de Centros de Fronteras, Carla Alburquerque, por lo que el paso a Chile desde Mendoza se manejará desde Buenos Aires.
El paso a Chile no arranca
Justo José Báscolo ya había renunciado a su cargo a mediados del 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández en medio de un desentendimiento con autoridades chilenas y dificultades para avanzar operativamente con el control del paso a Chile.
Con la asunción de Javier Milei volvió al cargo de coordinador, que finalmente dejó este lunes. El funcionario debía coordinar todos los aspectos logísticos y operativos entre varias áreas nacionales como la Dirección Nacional de Aduanas, Senasa, la Dirección Nacional de Vialidad, Gendarmería y el gobierno de Mendoza.
Desde la frontera, señalaron a Diario UNO que existen dificultades operativas, de infraestructura y de mantenimiento del paso a Chile, no solo del complejo Roque Carranza (Horcones) sino también del Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata.
“Las instalaciones y los caminos están cada vez peor”, se quejaron Camioneros unidos. “La aduana es un desastre”, agregaron.