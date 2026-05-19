A minutos del paso a Chile: cómo será y cuándo abre el nuevo shopping que atrae a mendocinos

Las primeras imágenes virtuales del futuro shopping fueron difundidas por el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera.

Cómo será el nuevo Centro Comercial Los Andes en Chile

El edificio tendrá un total de 8 niveles: 5 pisos en superficie y 3 subterráneos. Según el proyecto presentado por la Inmobiliaria Petrohué Limitada, incluirá:

33 locales comerciales

Patio de comidas

Sala de cine

Oficinas privadas

205 estacionamientos para autos, motos y bicicletas

Espacios adaptados para personas con discapacidad

El desarrollo ocupará un terreno de más de 3.700 metros cuadrados y contará con casi 25 mil metros cuadrados construidos entre superficie y subsuelo.

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Además, el complejo tendrá toda la infraestructura necesaria para su funcionamiento, como redes de agua potable, alcantarillado, gas y electricidad, además de áreas técnicas y bodegas.

Dónde estará ubicado el nuevo shopping de Chile y por qué interesa en Mendoza

El futuro shopping estará emplazado en pleno centro de la ciudad de Los Andes, una localidad de paso para quienes viajan desde Mendoza hacia Chile.

Por su cercanía con el paso internacional Cristo Redentor - a unos 70 kilómetros del complejo fronterizo-, el nuevo centro comercial aparece como una alternativa atractiva para mendocinos que suelen cruzar la cordillera en busca de compras, gastronomía o entretenimiento.

El predio ya comenzó a mostrar movimiento. En las últimas semanas se realizaron cierres perimetrales con planchas metálicas y trabajos de remoción de suelo en un terreno que permanecía abandonado desde hace años tras la demolición de antiguos comercios.

Cuándo estaría listo el nuevo shopping chileno

De acuerdo con las estimaciones iniciales, la construcción demandará unos 16 meses de trabajo. Por eso, la inauguración del Centro Comercial Los Andes está prevista para el segundo semestre de 2027.

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Al presentar el proyecto, el alcalde Rivera destacó que la obra permitirá recuperar un sector deteriorado de la ciudad y generar nuevas oportunidades laborales y comerciales.

“Será un proyecto que le dará vida a un punto que está abandonado”, señaló el jefe comunal durante la exhibición del video oficial del emprendimiento chileno que promete atraer a mendocinos.