Desde hace años, China viene poniendo a varios países de América Latina en el foco de sus inversiones, impulsando proyectos e infraestructuras que transforman por completo la región. En este caso, el impacto se verá en la ciudad de Copiapó, Chile, que se convertirá en la primera de Sudamérica en contar con transporte público 100% eléctrico.
China enviará 121 buses eléctricos y convertirá a una ciudad sudamericana en la primera con transporte público 100% eléctrico
Esta ciudad de América Latina está en la mira de China y se convertirá en la primera de la región en contar con un sistema de transporte público 100% eléctrico
La ciudad se suma a la electromovilidad con la incorporación de 121 buses eléctricos de alto estándar provenientes de China, actualmente en operación y distribuidos en 12 servicios. Con esta implementación, Copiapó dejará atrás de manera progresiva los buses tradicionales para dar paso a un modelo de transporte más sustentable.
China enviará 121 buses eléctricos y convertirá a una ciudad sudamericana en la primera con transporte público 100% eléctrico
La llegada de estos buses eléctricos forma parte de una estrategia más amplia de expansión china en América Latina. Durante los últimos años, el gigante asiático ha incrementado su presencia en proyectos vinculados al transporte, puertos, energías renovables y conectividad digital. En este contexto, la movilidad eléctrica se ha consolidado como uno de los sectores donde China ha reforzado con mayor fuerza su influencia en la región.
El 62% de las regiones de Chile ya cuenta con buses de este estándar de calidad, y actualmente 9 regiones de país disponen de este tipo de transporte moderno. Entre los principales cambios que traen estos buses destaca la eliminación del pago en efectivo, avanzando hacia un sistema completamente digital, además de la implementación de la App Red Regional, que permite a los usuarios ver los recorridos en tiempo real y así planificar mejor sus viajes.
Los beneficios de este modelo de transporte
Se estima que 25 mil personas al día experimentarán el nuevo estándar de buses que ya circulan por las calles de la capital regional de Atacama. La implementación de buses eléctricos trae ventajas tanto ambientales como económicas y sociales. Entre los principales beneficios de este nuevo transporte público se destacan:
- Este modelo podría convertirse en referencia para otras ciudades de América Latina
- Forma de pago más segura y moderana
- Tecnología que permite planificar viajes en tiempo y forma