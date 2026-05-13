China enviará 121 buses eléctricos y convertirá a una ciudad sudamericana en la primera con transporte público 100% eléctrico

La llegada de estos buses eléctricos forma parte de una estrategia más amplia de expansión china en América Latina. Durante los últimos años, el gigante asiático ha incrementado su presencia en proyectos vinculados al transporte, puertos, energías renovables y conectividad digital. En este contexto, la movilidad eléctrica se ha consolidado como uno de los sectores donde China ha reforzado con mayor fuerza su influencia en la región.

El 62% de las regiones de Chile ya cuenta con buses de este estándar de calidad, y actualmente 9 regiones de país disponen de este tipo de transporte moderno. Entre los principales cambios que traen estos buses destaca la eliminación del pago en efectivo, avanzando hacia un sistema completamente digital, además de la implementación de la App Red Regional, que permite a los usuarios ver los recorridos en tiempo real y así planificar mejor sus viajes.

Transporte público

Los beneficios de este modelo de transporte

Se estima que 25 mil personas al día experimentarán el nuevo estándar de buses que ya circulan por las calles de la capital regional de Atacama. La implementación de buses eléctricos trae ventajas tanto ambientales como económicas y sociales. Entre los principales beneficios de este nuevo transporte público se destacan: