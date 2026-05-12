Durante las operaciones conjuntas Balikatan 2026, las Fuerzas de Autodefensa de Japón lanzaron misiles Type-88 contra un antiguo buque de guerra filipino utilizado como blanco naval, logrando hundirlo frente a observadores militares internacionales.
Japón hunde un buque con misiles cerca de Taiwán y provoca una fuerte reacción militar de China
El ejercicio se desarrolló en la provincia filipina de Ilocos Norte, a unos 400 kilómetros de Taiwán, una ubicación considerada estratégica por su cercanía al estrecho taiwanés y al mar de China Meridional. Según reportes oficiales, participaron tropas de Japón, Estados Unidos, Filipinas y Australia, además de contingentes militares de Francia, Canadá y Nueva Zelanda. Las maniobras reunieron cerca de 17.000 efectivos y formaron parte de un operativo regional orientado a reforzar la coordinación militar entre aliados frente al creciente poder naval de China.
El momento más observado ocurrió cuando Japón disparó dos misiles antibuque Type-88 desde plataformas terrestres. Los proyectiles impactaron directamente sobre la embarcación objetivo, que terminó hundiéndose en cuestión de minutos. Fue una demostración inédita del alcance ofensivo japonés en una región marcada por la tensión permanente entre Pekín y Taiwán.
La furiosa reacción de China
El Ministerio de Relaciones Exteriores acusó a Tokio de impulsar una “remilitarización acelerada” y de abandonar el perfil pacifista adoptado tras la Segunda Guerra Mundial. China sostuvo que estas maniobras representan una amenaza directa para la estabilidad regional y advirtió que Japón está cruzando “líneas rojas” en torno a Taiwán.
La tensión entre ambos países viene creciendo desde hace meses. China ya había protestado recientemente por el paso de destructores japoneses a través del estrecho de Taiwán y por los planes de Tokio para desplegar sistemas de misiles en la isla japonesa de Yonaguni, ubicada a apenas 110 kilómetros de Taiwán.
En los últimos tiempos, las relaciones entre China y Japón también han empeorado. El gobierno con sede en Beijing incluso aconsejó a sus ciudadanos que no viajaran al País Sakura.