Quiénes eran las víctimas de la tragedia de las Maldivas: accidente y horror en una cueva submarina

El cuerpo de uno de ellos, el instructor de buceo y capitán del yate Gianluca Benedetti (44), había sido rescatado el viernes cerca de la entrada de la "Cueva del Tiburón". Sin embargo, los restos de los otros cuatro integrantes de la expedición se encontraban en lo profundo del sistema submarino, lo que requirió la intervención de tres espeleobuzos finlandeses –Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund y Patrik Grönqvist–, quienes trabajaron bajo condiciones climáticas y marítimas extremas.

La tragedia no solo golpeó al grupo de europeos. Durante el fin de semana, el operativo se cobró una sexta víctima fatal: el sargento mayor Mohamed Mahudhee, buzo de rescate de las Fuerzas de Defensa Nacional de Maldivas, quien falleció el sábado tras ser hospitalizado en estado crítico tras un intento de rescate.

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Quiénes eran las víctimas de la tragedia de buceo en las Maldivas

Además de Benedetti, perdieron la vida destacados profesionales del ámbito científico. Las víctimas del accidente fueron identificadas como Monica Montefalcone, profesora asociada de ecología en la Universidad de Génova; su hija, Giorgia Sommacal, quien estaba a un mes de graduarse; el biólogo marino Federico Gualtieri (31); y la investigadora Muriel Oddenino (31).

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Investigación y misterio bajo el agua tras la tragedia

Con los cuerpos ya recuperados, las autoridades de las Maldivas centran ahora sus esfuerzos en determinar qué falló. El portavoz presidencial, Mohamed Hussain Shareef, advirtió que la cueva es extremadamente profunda y evitada incluso por los buceadores más experimentados.

Por su parte, el operador turístico italiano Albatros Top Boat se despegó de la tragedia. A través de su representante legal, la empresa aseguró que la excursión estaba planteada como una misión científica para tomar muestras de coral a profundidades estándar y negó rotundamente haber autorizado un descenso a más de 30 metros, límite que exige permisos especiales en el país asiático.

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Las hipótesis de la tragedia

Los investigadores barajan varias hipótesis. Entre ellas, que los buzos habrían ingresado sin el guía local obligatorio y sin utilizar el "hilo de Ariadna", una cuerda de seguridad indispensable para no desorientarse en cuevas. Además, se sospecha que el equipamiento utilizado era de carácter recreativo y no el técnico necesario para una incursión de esta magnitud.

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Otras teorías del accidente apuntan a una desorientación por mala visibilidad o a un trágico efecto dominó: si un buzo quedó atascado, los demás podrían haberse quedado sin oxígeno intentando ayudarlo. Tampoco se descarta una crisis de toxicidad por oxígeno, muy común a los 50 metros de profundidad si no se utiliza una mezcla de gases adecuada.

Mientras el gobierno italiano, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, coordina la repatriación de los cuerpos, una pequeña esperanza de conocer la verdad reside en la tecnología: Carlo Sommacal, esposo de Montefalcone y padre de Giorgia, reveló que su mujer solía llevar una cámara GoPro en sus inmersiones. Esas imágenes podrían ser la pieza clave para entender cómo un viaje de ciencia y placer se convirtió en una trampa mortal.