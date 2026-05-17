Tragedia en el mar: murió en una cueva en Maldivas cuando intentaba recuperar los cuerpos de 4 buzos

El mar es un ambiente que en cuestión de segundos puede volverse peligroso y letal. La tragedia ocurrió en una cueva submarina a unos 50 metros de profundidad.

Tragedia en Maldivas: ¿qué buscaba el buzo y cómo fue su muerte?

Maldivas es un país tropical que se encuentra en Asia del Sur y está formado principalmente por islas o "atolones" que se insertan en el océano Índico.

Esta zona de playas tropicales y paisajes soñados fue el espacio de la tragedia que, de hecho, buscaba terminar con una tragedia anterior ocurrida en el mar un tiempo antes.

En Maldivas, como en otros países o regiones tropicales, el buceo es una actividad que se realiza con fines recreativos, científicos o exploratorios.

buceo El buceo solo está permitido en esta zona hasta 30 metros bajo el mar.

Para fines recreativos o de turismo, solo se permite sumergirse 30 metros en el mar. Por eso la misión que terminó en tragedia demuestra lo peligroso que fue todo: se sumergieron a 50 metros.

Un buzo militar falleció mientras buscaba los cuerpos de cuatro buzos italianos que habrían fallecido el jueves anterior mientras exploraban una cueva submarina en el atolón de Vaavu de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Exteriores de Italia.

Cuando el buzo militar Mohamed Mahudhee intentaba recuperar los cuerpos, se produjo una descompresión submarina que le causó la muerte, según informó el portavoz presidencial Hussain Shareef.

Mohamed fue trasladado al hospital en la capital, pero ya era tarde. Las autoridades insisten en que la expedición era de alto riesgo.

Una tragedia tras otra: cómo sigue la búsqueda de los buzos italianos

La misión que terminó en tragedia y produjo la muerte del buzo militar en el mar de Maldivas, se sumó la tragedia previa.

Los cuerpos de los buzos italianos continúan en el fondo de la cueva y aún no se han podido rescatar. Las condiciones climáticas y lo ocurrido el sábado han puesto a las autoridades y encargados a pensar y planificar mejor la próxima expedición.

Buzos italianos Los cuerpos de los buzos italianos aún no han sido recuperados.

De acuerdo con lo informado por el ministro de Exteriores de Italia, las condiciones climáticas han complicado el rescate, pero se realizará todo lo posible para recuperar los cuerpos de las víctimas.

Las víctimas se han identificado como Monica Montefalcone, su hija Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri, Muriel Oddenino y Gianluca Benedetti, cuatro de ellos investigadores y uno instructor de buceo. El cuerpo de Benedetti ya fue recuperado.