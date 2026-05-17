Tragedia en Córdoba: investigan la muerte de un bebé de un año tras caer a un pozo ciego

La localidad de Canals se ubica al sudeste de la provincia de Córdoba, y si bien es un sitio tranquilo, desde hace varios días que vive en conmoción por el caso de un bebé que murió tras caer en un pozo ciego.

El hecho sucedió el viernes 15 de mayo cerca de las 14:30hs en una vivienda de la calle San Agustín. Tras un llamado al 911, el servicio de emergencias se dirigió al domicilio para poder rescatar al menor. Sin embargo, con el correr de los minutos, la familia decidió no esperar a la ambulancia y trasladar al pequeño al hospital local.

Canals Cordoba Canals (Córdoba), la localidad donde ocurrió la tragedia.

Al llegar al centro de salud, el personal médico inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). A pesar de los esfuerzos prolongados de los profesionales por revertir el cuadro, minutos después se confirmó el fallecimiento del niño.

La causa ahora ha quedado bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, dirigida por la fiscal Romina Wisnivetzky. Además, el Ministerio Público Fiscal ordenó preservar el lugar del hecho para realizar las pericias correspondientes y solicitó una autopsia para determinar fehacientemente las causas y circunstancias de la muerte del bebé.

Pozo ciego (2) Pozo ciego (imagen ilustrativa, no es el lugar donde ocurrió la tragedia). Canva

Por el momento, la justicia busca reconstruir cómo se produjo el accidente en la vivienda y si existían medidas de seguridad adecuadas para advertir sobre la presencia de un pozo ciego en la propiedad.

¿Para qué sirve un pozo ciego?

Un pozo ciego es un sistema de evacuación de aguas residuales utilizado en zonas sin red cloacal. Su principal función es recolectar las aguas servidas de la casa para retener los sólidos, mientras que los líquidos se filtran directamente en la tierra.