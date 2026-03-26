Desplegaron un importante operativo para rescatar a un hombre que cayó a un pozo ciego en su casa

Embed #Rosario Un hombre de 47 años cayó a un pozo ciego en su casa de la calle Ayacucho al 2900 y fue rescatado con un operativo especial. Bomberos Zapadores trabajaron con poleas por riesgo de derrumbe. Fue trasladado a un hospital. pic.twitter.com/tzrunVToAp — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) March 24, 2026

El operativo de rescate en el pozo

Vecinos alertaron rápidamente a las autoridades tras escuchar los gritos de auxilio del hombre. Al llegar, los bomberos constataron que el pozo presentaba riesgo de derrumbe, lo que complicaba la tarea. La víctima se encontraba consciente pero imposibilitado de salir por sus propios medios debido a la estrechez del acceso y la inestabilidad del suelo circundante.

En primer término, el equipo de rescate procedió a estabilizar los bordes del pozo con tablas y estructuras de contención para evitar un colapso mayor que pudiera sepultar a la víctima. El operativo fue complejo y demandó varias horas de trabajo coordinado.

Los rescatistas montaron un sistema de poleas y un trípode especial para descender de manera segura y extraer al hombre sin exponerlo a mayores riesgos. Personal del Sistema de Emergencias 107 también se hizo presente para brindar asistencia médica inicial una vez que fuera rescatado.

Finalmente, pasadas las horas de esfuerzo, el hombre fue sacado con éxito del pozo ciego. Fue asistido en el lugar por médicos, quienes constataron que presentaba lesiones menores producto de la caída, pero se encontraba estable y sin heridas de gravedad. El hombre fue trasladado preventivamente a un centro de salud para realizarle chequeos exhaustivos. Las autoridades confirmaron que no hubo otras personas afectadas en el incidente.