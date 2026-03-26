El lunes pasado, cerca del mediodía, un dramático incidente conmocionó al barrio sur de Rosario. Un hombre de 47 años cayó accidentalmente a un pozo ciego que se abrió en el patio trasero de su vivienda y las autoridades desplegaron un importante operativo de rescate.
Desplegaron un importante operativo para rescatar a un hombre que cayó a un pozo ciego en su casa
El rescate en el pozo quedó registrado por un video que graficó el excelente accionar de las autoridades
El terreno se hundió bajo los pies de la víctima mientras se encontraba en el fondo de la casa, provocando que quedara atrapado a aproximadamente 2 metros de profundidad en un pozo de 1 metro de diámetro que se ensanchaba a 3 metros en la base.
El accidente activó de inmediato un amplio operativo de rescate por parte de los Bomberos Zapadores del Cuartel Central de Rosario, que lograron intervenir con éxito y quedó registrado en un video.
El operativo de rescate en el pozo
Vecinos alertaron rápidamente a las autoridades tras escuchar los gritos de auxilio del hombre. Al llegar, los bomberos constataron que el pozo presentaba riesgo de derrumbe, lo que complicaba la tarea. La víctima se encontraba consciente pero imposibilitado de salir por sus propios medios debido a la estrechez del acceso y la inestabilidad del suelo circundante.
En primer término, el equipo de rescate procedió a estabilizar los bordes del pozo con tablas y estructuras de contención para evitar un colapso mayor que pudiera sepultar a la víctima. El operativo fue complejo y demandó varias horas de trabajo coordinado.
Los rescatistas montaron un sistema de poleas y un trípode especial para descender de manera segura y extraer al hombre sin exponerlo a mayores riesgos. Personal del Sistema de Emergencias 107 también se hizo presente para brindar asistencia médica inicial una vez que fuera rescatado.
Finalmente, pasadas las horas de esfuerzo, el hombre fue sacado con éxito del pozo ciego. Fue asistido en el lugar por médicos, quienes constataron que presentaba lesiones menores producto de la caída, pero se encontraba estable y sin heridas de gravedad. El hombre fue trasladado preventivamente a un centro de salud para realizarle chequeos exhaustivos. Las autoridades confirmaron que no hubo otras personas afectadas en el incidente.