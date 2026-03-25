Video: carteristas robaron una billetera en una café y le vaciaron la cuenta a la víctima

Ocurrió cerca de la 18.30 en una cafetería ubicada dentro de La Barraca. La secuencia duró menos de 1 minuto y quedó filmada por las cámaras de seguridad del local comercial, aunque no se logra identificar con precisión el rostro de los ladrones ya que llevaban gorras.

El accionar es el típico que suelen aprovechar los carteristas ante un descuido. Se sentaron al lado de una mesa donde había varias mujeres tomando la media tarde y una de ellas había colgado su cartera en el respaldo de la silla.