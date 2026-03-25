Dos carteristas cometieron un robo en cuestión de segundos a una víctima que se encontraba disfrutando del feriado tomando un café en un centro comercial de Guaymallén. El accionar de los ladrones quedó filmado por las cámaras de seguridad.
Video: carteristas robaron una billetera en una café y le vaciaron la cuenta a la víctima
El robo ocurrió en la tarde del martes en un café ubicado en el centro comercial La Barraca
Ocurrió cerca de la 18.30 en una cafetería ubicada dentro de La Barraca. La secuencia duró menos de 1 minuto y quedó filmada por las cámaras de seguridad del local comercial, aunque no se logra identificar con precisión el rostro de los ladrones ya que llevaban gorras.
El accionar es el típico que suelen aprovechar los carteristas ante un descuido. Se sentaron al lado de una mesa donde había varias mujeres tomando la media tarde y una de ellas había colgado su cartera en el respaldo de la silla.
Luego de acercar su propia mesa y sus sillas, uno de los autores del robo mete la mano en la cartera de la víctima y le sustrae la billetera. No escapan inmediatamente, sino que hasta se toma el tiempo de ver qué tiene en su interior.
Según trascendió, cuando la víctima advirtió el robo notó que le faltaba su billetera con algo de dinero en efectivo pero también con sus tarjetas bancarias. Al revisar el saldo ya era tarde, le habían vaciado la caja de ahorros.