Empleado de una estación de servicio evitó un robo con el arma menos pensada: un escobillón

Embed Impactante video: playero frustró un asalto con un escobillón https://t.co/gk1WNH1lev pic.twitter.com/By1b1Vsh16 — Germán Sasso (@SassoGerman) March 21, 2026

El robo frustrado

En lugar de buscar refugio o activar algún botón de emergencia, la víctima del robo optó por lo que tenía más cerca: el escobillón que usaba para barrer el piso en ese preciso momento.

El empleado de la estación de servicio blandió el escobillón como si fuera una lanza improvisada y avanzó hacia el asaltante. El delincuente, posiblemente desconcertado por la inesperada resistencia y el arma tan poco convencional, retrocedió de inmediato.

Lo que comenzó como un intento intimidatorio terminó con el sospechoso huyendo a toda prisa del lugar, sin lograr llevarse ni un solo peso. La escena del robo frustrado fue captada por las cámaras de seguridad del establecimiento, que lógicamente se viralizaron en forma inmediata.

La policía de Buenos Aires llegó minutos después al lugar tras recibir el alerta por la tentativa del robo. Los efectivos entrevistaron al trabajador que manifestó que no deseaba impulsar acciones penales. Por ese motivo, la causa se inició de oficio.