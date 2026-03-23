A los escobazos. Literal, así logró un trabajador de una estación de servicio evitar un robo en las últimas horas. El playero fue enfrentado por un ladrón armado con una punta pero ofreció resistencia y todo quedó grabado en las imágenes de la cámara de seguridad del comercio ubicado en Bahía Blanca.
Empleado de una estación de servicio evitó un robo con el arma menos pensada: un escobillón
El trabajador fue enfrentado por un ladrón que tenía un arma blanca en sus manos, pero logró resistir al robo
En la noche del domingo, alrededor de las 21, un joven empleado fue enfrentado a un delincuente que ingresó al local con intenciones de robo. El sospechoso sorprendió al playero exigiéndole el dinero de la recaudación de la jornada, un asalto de los más típicos que se ven noche a noche.
Según las imágenes que quedaron registradas, portaba un arma blanca y amenazó al empleado para que entregara el efectivo. Sin embargo, lejos de paralizarse o cumplir con la demanda, el joven de 22 años no dudó en defenderse para evitar el robo.
El robo frustrado
En lugar de buscar refugio o activar algún botón de emergencia, la víctima del robo optó por lo que tenía más cerca: el escobillón que usaba para barrer el piso en ese preciso momento.
El empleado de la estación de servicio blandió el escobillón como si fuera una lanza improvisada y avanzó hacia el asaltante. El delincuente, posiblemente desconcertado por la inesperada resistencia y el arma tan poco convencional, retrocedió de inmediato.
Lo que comenzó como un intento intimidatorio terminó con el sospechoso huyendo a toda prisa del lugar, sin lograr llevarse ni un solo peso. La escena del robo frustrado fue captada por las cámaras de seguridad del establecimiento, que lógicamente se viralizaron en forma inmediata.
La policía de Buenos Aires llegó minutos después al lugar tras recibir el alerta por la tentativa del robo. Los efectivos entrevistaron al trabajador que manifestó que no deseaba impulsar acciones penales. Por ese motivo, la causa se inició de oficio.