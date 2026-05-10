Sus últimos chats de Facebook, la única esperanza a 5 años de la desaparición de Abigail Carniel

abigail carniel Matías Fido Díaz, Martín Chupetín Márquez y Vicente Tito Chumacero.jpg Fido Díaz, Tito Chumacero y Chupete Márquez, los tres imputados por el femicidio de Abigail Carniel.

Si bien los 3 siguen imputados por femicidio, el trío de sospechosos recuperó su libertad en el expediente ante la falta de pruebas -Fido Díaz sigue preso tras una dura condena por narcotráfico-. Pese a que han pasado más de 5 años desde aquel 15 de abril en que Abigail Carniel fue vista por última vez en el barrio Aeroparque de Las Heras, el caso parece totalmente estancado. Sin embargo, un movimiento reciente y un pedido de información hacia Estados Unidos podría reavivar la pesquisa.

Los chats de Abigail Carniel

La investigación se encuentra en manos de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quien reemplazó al primer magistrado que intervino, Carlos Torres, tras su designación como juez. Desde entonces, el expediente ha tenido algunos movimientos para dar pasos firmes en busca de respuestas. Por un lado, mantuvo una reciente entrevista con la madre de Abigail Carniel, quien se encuentra viviendo en La Rioja actualmente.

Por otro lado, a mediados de noviembre de 2025 la Fiscalía y la jueza Mirna Montaldi emitieron un exhorto a Estados Unidos para obtener más información sobre los últimos movimientos digitales de la adolescente desaparecida.

abigail carniel pegatina.jpg La desaparición de Abigail Carniel generó movilizaciones y reclamos políticos. Imagen ilustrativa.

Los testigos han reconstruido claramente la última secuencia con vida de Abigail Carniel: se subió a un colectivo con sus amigas para regresar a casa, le pidió el celular a una de ellas, abrió uno de sus 6 perfiles de Facebook, mantuvo conversaciones con algunas personas y decidió cambiar el plan.

Se bajó sola en el barrio Aeroparque de Las Heras. Un primer informe de Meta, la empresa que administra Facebook, confirmó que su cuenta estuvo activa esa noche del 15 de abril.

Luego de eso, todo es incertidumbre. Algunas personas dicen que la vieron con un hombre tratando de vender un buzo para obtener dinero y comprar estupefacientes. Otros dijeron que estuvo en una fiesta que se realizó en la casa de otro hombre en esa barriada de Las Heras.

En el exhorto de noviembre pasado, la Justicia mendocina le pidió a Facebook recuperar los datos de las conversaciones que mantuvo el perfil de Abigail Carniel con un puñado de hombres mientras estaba a bordo del colectivo. De hecho, uno de ellos fue identificado, declaró en el expediente y admitió que en esos chats la adolescente le había dicho que la querían asesinar.

Los pesquisas esperan que con esa información se pueda determinar por qué motivo Abigail Carniel cambió sus planes a último momento y con quién acordó reunirse antes de desaparecer.