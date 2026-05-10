Se subió a un micro con sus amigas para regresar a su casa. Le pidió el celular a una de ellas. Abrió su cuenta de Facebook y mantuvo algunas conversaciones. Intempestivamente, decidió cambiar el plan y se bajó del colectivo. Desapareció para siempre. Pero ahora, estos chats pueden ser una prueba clave, y tal vez la única esperanza, para esclarecer el femicidio de Abigail Carniel (18) a más de 5 años de la última vez que fue vista con vida.
Sus últimos chats de Facebook, la única esperanza a 5 años de la desaparición de Abigail Carniel
La Justicia emitió un exhorto a Estados Unidos para que la empresa que maneja Facebook profundice la información sobre los últimos movimientos digitales de Abigail Carniel
La marginalidad y el narcotráfico le dan contexto a uno de los casos más difíciles de esclarecer para la Justicia mendocina, al menos en la presente década. Líderes narcos que ejecutan órdenes, soldaditos que responden, jóvenes vulnerables inmersos en las adicciones, el silencio de testigos por temor. Todos estos componentes tejen una telaraña donde, hasta ahora, nadie puede responder quién mató a Abigail Carniel y dónde escondieron su cadáver.
Que la desmembraron y arrojaron en las cloacas, que sus restos fueron comidos por chanchos, que la usaron de chivo expiatorio por el faltante de dinero del narcomenudeo. Estos son rumores, con más o menos firmeza, que circularon en el expediente y que derivaron en la imputación de 3 personas. El jefe narco Matías Fido Díaz (45) y sus presuntos soldaditos, Martín Chupete Márquez (40) y Vicente Tito Chumacero (47).
Si bien los 3 siguen imputados por femicidio, el trío de sospechosos recuperó su libertad en el expediente ante la falta de pruebas -Fido Díaz sigue preso tras una dura condena por narcotráfico-. Pese a que han pasado más de 5 años desde aquel 15 de abril en que Abigail Carniel fue vista por última vez en el barrio Aeroparque de Las Heras, el caso parece totalmente estancado. Sin embargo, un movimiento reciente y un pedido de información hacia Estados Unidos podría reavivar la pesquisa.
Los chats de Abigail Carniel
La investigación se encuentra en manos de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quien reemplazó al primer magistrado que intervino, Carlos Torres, tras su designación como juez. Desde entonces, el expediente ha tenido algunos movimientos para dar pasos firmes en busca de respuestas. Por un lado, mantuvo una reciente entrevista con la madre de Abigail Carniel, quien se encuentra viviendo en La Rioja actualmente.
Por otro lado, a mediados de noviembre de 2025 la Fiscalía y la jueza Mirna Montaldi emitieron un exhorto a Estados Unidos para obtener más información sobre los últimos movimientos digitales de la adolescente desaparecida.
Los testigos han reconstruido claramente la última secuencia con vida de Abigail Carniel: se subió a un colectivo con sus amigas para regresar a casa, le pidió el celular a una de ellas, abrió uno de sus 6 perfiles de Facebook, mantuvo conversaciones con algunas personas y decidió cambiar el plan.
Se bajó sola en el barrio Aeroparque de Las Heras. Un primer informe de Meta, la empresa que administra Facebook, confirmó que su cuenta estuvo activa esa noche del 15 de abril.
Luego de eso, todo es incertidumbre. Algunas personas dicen que la vieron con un hombre tratando de vender un buzo para obtener dinero y comprar estupefacientes. Otros dijeron que estuvo en una fiesta que se realizó en la casa de otro hombre en esa barriada de Las Heras.
En el exhorto de noviembre pasado, la Justicia mendocina le pidió a Facebook recuperar los datos de las conversaciones que mantuvo el perfil de Abigail Carniel con un puñado de hombres mientras estaba a bordo del colectivo. De hecho, uno de ellos fue identificado, declaró en el expediente y admitió que en esos chats la adolescente le había dicho que la querían asesinar.
Los pesquisas esperan que con esa información se pueda determinar por qué motivo Abigail Carniel cambió sus planes a último momento y con quién acordó reunirse antes de desaparecer.