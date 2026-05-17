Chau subsidios de Zona Fría: la factura del gas puede costarte hasta el doble

Hoy, hay dos niveles de subsidio: 30% de descuento para usuarios residenciales, que no cumplen criterios de vulnerabilidad extrema, y 50% de descuento para beneficiarios de programas sociales (AUH, pensiones no contributivas, monotributistas sociales, jubilados que cobren hasta 4 salarios mínimos, entre otros). Unos 120.000 hogares podrían mantener la Zona Fría, o conseguirla si hacen el trámite en argentina.gob.ar/subsidios y califican para ello.

Van a mantener el beneficio quienes demuestren ciertas condiciones socioeconómicas de ingresos, ser veterano de Malvinas o que alguien del núcleo familiar tenga Certificado Único de Discapacidad, entre otras condiciones.

La historia de la Zona Fría

La derogación de la “Zona Fría” en la que se ha embarcado el gobierno de Javier Milei tiene una historia que contar. En 2001, la Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), la Puna norteña (zonas de Jujuy, Salta y Catamarca) y Malargüe accedieron a subsidios por “zona fría”, que aliviaban el costo final del gas para los usuarios residenciales, hasta 50% del costo final.

En 2021 cuando la ley vencía hubo cambios significativos. Y diputados y senadores nacionales de varias provincias lograron colarse en el beneficio. Así, la nueva ley de Zona Fría 27.637 protegió a los usuarios que venían subsidiados desde 2001, más los habitantes de la totalidad de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, y sectores específicos (municipios/departamentos) de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja.

La ley resultante que hoy está vigente, pero es un verdadero Cambalache repleto de inequidades. La presión de diputados del oficialismo peronista-kirchnerista de entonces y algunos lobbies provinciales lograron ampliar al beneficio por criterio geográfico a zonas climatológicamente fuera de cualquier emergencia invernal, donde la temporada helada es poco menos que un chiste.

Quiénes votaron el beneficio

Los legisladores mendocinos de entonces votaron a favor de aquella ley promovida por el ex diputado “de la frazada” José Luis Ramón, de Protectora y muy aliado del peronismo. Aunque fue Máximo Kirchner quien empujó la ley dentro del Congreso. Muchos de aquellos 10 diputados nacionales y 3 senadores siguen siendo figuras de la política local.

Los representantes por Mendoza que votaron a favor de la implementación de la Zona Fría fueron Alfredo Cornejo (hoy gobernador en segundo mandato), Omar De Marchi (actual vicepresidente de Aerolíneas Argentinas), Federico Zamarbide, Claudia Najul, Luis Petri (hoy de nuevo en una banca), Jimena Latorre (ministra de Energía de Mendoza); todos de Juntos por el Cambio. También lo hicieron Ramón (Protectora-PJ), Omar Félix (hoy intendente de San Rafael), Marisa Uceda, y Eber Pérez Plaza, del peronismo-kirchnerismo de entonces.

Aquella sesión en pandemia fue remota. Cornejo, Latorre y De Marchi, aunque votaron a favor, fueron críticos de la ley y marcaron disidencias del dictamen de mayoría.

Omar Félix, quien armará un bloque unipersonal; Luis Petri –estuvo junto a su hijo–, quien además será el vicepresidente segundo de la Cámara Baja, y José Luis Ramón, quien cumplió y llevó la frazada. Omar Félix, Luis Petri, y José Luis Ramón con la frazada. Eran diputados nacionales en 2021 y votaron la Zona Fría. Foto: archivo

Los tres senadores nacionales mendocinos del momento, Anabel Fernández Sagasti (UxP), Julio Cobos y Pamela Verasay (JxC) apoyaron la ley. Morisquetas del destino: Verasay, ahora diputada nacional, la semana pasada firmó con objeciones a favor del dictamen que propone derogar la Zona Fría. Lo mismo que Lisandro Nieri.

Peor papel le tocó a Facundo Correa Llano. El diputado libertario que no habla preside la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Nación. Tuvo que juntar firmas y defender este dictamen que -cuando sea ley- encarecerá la factura de unos 250.000 usuarios residenciales mendocinos.

Pero no todo admite simplificaciones.

El actual régimen de Zona Fría hace que todos los usuarios del sistema que aportan 7,5% de lo que pagan, subsidien con ese dinero a los habitantes de las zonas protegidas a través de un fondo creado en 2001 y ampliado en 2021. Este fideicomiso que complementa la tarifa de gas está constituido mayoritariamente por plata que ponen los usuarios, más rentas e inversiones, aportes del Estado cuando hay déficit, donaciones y subsidios de terceros.

El 7,5% de aporte de los usuarios es relativo. En abril y por medio de un decreto, el Ministerio de Economía quedó facultado a trepar a 11,5% de cada factura de gas ese impuesto obligatorio, porque a causa del aumento en la cantidad de beneficiarios, el fondo ya no es suficiente para todos los residentes en la “Zona Fría ampliada” de 2021. El déficit es de unos U$S300 millones anuales.

gas-natural-plan-gas.jpg Habrá que ser cuidadosos con el uso de gas a partir de este invierno. Foto: archivo

En la nueva versión del subsidio focalizado, es llamativo que en el dictamen de mayoría para derogar la protección a unos siete millones de hogares en todo el país, se propuso llevar el aporte al fondo fiduciario hasta 50% del valor PIST (en el Punto de Ingreso al Sistema de Distribución), a todos los usuarios. Algo así como un “súper colchón” para que el Estado no deba poner dinero.

Cómo es el nuevo subsidio

El proyecto que se trataría el jueves en la Cámara de Diputados de la Nación propone reemplazar el actual sistema de protección tarifaria de los usuarios, que tiene un criterio sólo geográfico, por uno de subsidios focalizados en usuarios determinados por sus ingresos, que deben de ser inferiores al monto de tres canastas básicas totales del INDEC para una familia Tipo 2 (varón de 35 años, mujer de 31 años, niño de 6 años y niña de 8 años). Esto es, para Mendoza, la suma de $4.084.511.

Aquellas familias que tengan ingresos mayores, no podrán acceder al subsidio. Además, el gobierno “cruzará” los datos de los beneficiarios con la AFIP, para determinar su nivel de facturación, o de salarios en trabajo registrado. También se verificará qué propiedades y bienes registrables poseen los aspirantes al beneficio.

La quita del subsidio producirá un aumento de 43% (si el usuario tiene 30% de descuento) o hasta el 100% (si el subsidio es de 50%).

En la siguiente factura, se puede ver cómo impacta hoy el subsidio por Zona Fría, en una boleta de poco más de 25.000 pesos con vencimiento en la primera semana de este mes, que corresponde al segundo bimestre del año. Fueron meses de temperaturas veraniegas. También se puede observar el aporte al fideicomiso que sostiene el sistema.

ejemplo factura

Teniendo en cuenta lo magro de los salarios privados registrados mendocinos respecto de otras provincias, es fácil suponer que muchas familias podrán mantener el subsidio “focalizado”, o pedir que se reconsidere su ingreso al sistema de tarifa protegida.

También ocurrirá que quienes tienen su economía totalmente informalizada, en negro total, podrán acceder al subsidio aunque tengan ingresos muy superiores a hogares que por alguna razón no pueden acceder, ya que son varias las condiciones para conseguir el beneficio.

En el siguiente cuadro se explica quiénes podrán acceder y quiénes no al subsidio para la tarifa de gas:

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Para inscribirse en el registro de subsidios de todo el país, hay que ingresar al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, en el sitio argentina.gob.ar/subsidios y realizar un proceso simple. Hay que contar con algunos datos y documentación a mano:

El trámite es 100% digital.

Ingresa al sitio oficial argentina.gob.ar/subsidios.

Identificación: necesitás tu cuenta de Mi Argentina con CUIL y contraseña.

necesitás tu cuenta de Mi Argentina con CUIL y contraseña. Carga de datos: tené a mano tu factura de gas para identificar el Número de Medidor y el Número de Cliente, o cuenta.

tené a mano tu factura de gas para identificar el Número de Medidor y el Número de Cliente, o cuenta. Declaración Jurada: hay que informar los ingresos de todos los integrantes del hogar mayores de 18 años y un correo electrónico activo.

hay que informar los ingresos de todos los integrantes del hogar mayores de 18 años y un correo electrónico activo. Confirmación: al finalizar, el sistema te entregará un código de gestión que se guarda, para consultar luego el estado del trámite.

Qué ocurrirá con quienes usan gas en garrafas

El subsidio al gas envasado en garrafas para usuarios residenciales también va a incorporar criterios sociales para ser incluido o no. La falta de gas natural no implicará que un usuario deba ser subsidiado, de acuerdo con el dictamen aprobado la semana pasada en Diputados. Es decir, muchos perderán el beneficio.

garrafas.jpg También hay cambios en el subsidio a la compra de garrafas.

El proyecto de ley que obtuvo dictamen de mayoría preserva la continuidad de la cobertura subsidiada para la venta de cilindros, garrafas y Gas Licuado de Petróleo (GLP) a granel. Sin embargo, el criterio de asignación dejará de ser puramente geográfico para las áreas ampliadas en 2021, integrándose por completo al esquema de ingresos que a su vez deben cumplir los beneficiarios del subsidio para gas natural.

En paralelo a la discusión en el Congreso, el gobierno nacional dio de baja el Programa Hogar administrado por ANSES y lo reemplazó por el Subsidio Energético Focalizado (SEF).

Esto modifica la forma en que los usuarios perciben la asistencia. Ya no hay pago por adelantado. El viejo esquema depositaba el dinero antes de la compra. El nuevo funciona mediante un reintegro digital posterior a la compra. Y el Estado ya no interviene fijando el precio máximo de la garrafa; sino que se vende a precio de mercado y el usuario recibe un monto fijo de devolución de $9.593 por cada garrafa de 10 kg comprada en comercios habilitados, por hasta dos garrafas mensuales. La discusión es si para Malargüe, la Patagonia y la Puna ese límite sube a tres garrafas y media.

La medida más crítica para los usuarios de zonas frías que utilizan garrafas es que la migración de los padrones no es automática. Incluso las familias que ya cobraban el Programa Hogar tienen ahora la obligación de registrarse desde cero en el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

El plazo máximo fijado por la Secretaría de Energía para completar este trámite y no perder el beneficio es el 30 de junio de este año.

Qué va a pasar y cuándo cambia la tarifa

Está claro que el sistema vigente es injusto. Pero hay zonas de Mendoza en las que hace frío de verdad en pleno invierno: alta montaña, Valle de Uco, Uspallata, San Rafael, el Este, y algunas zonas del norte y del Gran Mendoza. ¿El frío de los habitantes de estos lugares será más benigno que en Malargüe, la Patagonia o la puna norteña? Seguro que no. En Uspallata tiran agua a lo loco en pleno invierno, para mantener las cañerías funcionando y que no se congelen.

Hay algunos condimentos políticos en este debate. En el gobierno nacional aspiran a tratar la derogación de la Zona Fría el jueves de esta semana. Luego, habrá como mínimo tres semanas o más de debate para el tratamiento en el Senado. Si el “peloteo” llega al 21 de julio, cuando comienza la feria de invierno, el golpe tarifario producto de la eliminación del subsidio no tomará de lleno el consumo de los meses más fríos de este año. Sí, del próximo.

Luego vendrá el año electoral, y es imposible predecir qué pasará con esta ley, o si el gobierno nacional tendrá que seguir poniendo dinero para aliviarles el costo de la factura de gas a los usuarios, algo que no entra de ninguna manera en el código de conductas libertarias.

Será instructivo ver a los legisladores de Cambia Mendoza, que en 2021 apoyaron la ley de zonas frías, rebobinar ahora y votar su derogación en el altar del acuerdo electoral con La Libertad Avanza para el año que viene.

Es verdad que la economía no puede estar sujeta a las condiciones ni a las “emocionalidades” de la política más populista. Pero aplicar la tarifa plena a los usuarios mendocinos en invierno hará "ruido”. Habrá que ver qué cintura tienen para amortiguar el impacto público.

De momento, el reordenamiento de una economía que llegó desquiciada a 2023, combina inflación y pobreza a la baja, con el crecimiento de sectores premium como minería, energía y petróleo, pero también un ajuste rotundo sobre el “metro cuadrado” de las familias de clase media.