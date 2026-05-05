Milei propuso otra vez anular beneficios de Zona Fría y dejar sólo a Malargüe con el subsidio

El gobierno de Javier Milei envió este martes un proyecto a la Cámara de Diputados que recorta el régimen de subsidios al gas previsto en la ley de Zona Fría y solo los mantiene en la Patagonia, Malargüe, la Puna y en hogares vulnerables. Ya lo había intentado el año pasado y no pudo.
Esta iniciativa legislativa lo que busca es dar marcha atrás con un beneficio que en el caso de Mendoza abarca actualmente a toda la provincia y ahora sólo quedaría para Malargüe.
El proyecto dice en sus argumentos que busca reducir el déficit fiscal y ordenar las cuentas del sistema energético ya que sostiene que con el 7,5% que cobra para financiar ese sistema de subsidios no alcanza a cubrir el régimen de Zona Fría y que eso generó “la ruptura de la cadena de pagos a distribuidores y productores”.
Subsidios solo para el "frío extremo"
Hasta 2021 el subsidio solo alcanzaba a las zonas de la Patagonia, Malargüe en Mendoza y la Puna, pero luego se extendió a diferentes zonas del país, que ahora el gobierno de La Libertad Avanza quiere eliminar y solo dejarlo en aquellas zonas que sufren frío extremo y aquellos hogares incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.
De acuerdo con ese programa solo pueden recibir el subsidio los beneficiarios de ReNABap, veteranos de Malvinas, o aquellas familias que tienen un ingreso reducido.
“El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”, destacó el Ejecutivo.
Otro punto clave es que se pagará sobre el precio del gas, y no sobre el total de la tarifa y se pagará a distribuidoras y subdistribuidoras de la cadena de cobros para anular el desacople entre la base de recaudación del fondo y la obligación de pago.
El proyecto crea un mecanismo para saldar las deudas de distribuidoras eléctricas con Cammesa , acumuladas durante los períodos de emergencia tarifaria. Las empresas deberán desistir de todos los reclamos judiciales como condición para acceder a esa compensación.
El año pasado el oficialismo no pudo
En diciembre de 2025 se evitó la eliminación del subsidio por zona fría. Si bien se aprobó el Presupuesto 2026, la oposición se abroqueló para rechazar el capítulo que incluía cambios en el Régimen de Zona Fría que subsidia el gas.
Fue el 18 de diciembre de 2025. La propuesta del gobierno nacional era -como ahora- retrotraer el subsidio de gas a las localidades y zonas previstas en la ley original, dejando de lado la ampliación votada en 2021, lo que hubiese significado que, de Mendoza, quedara solamente subsidiada la tarifa de gas de los habitantes de Malargüe.
El capítulo que contenía el cambio fue rechazado en la Cámara de Diputados gracias a 123 votos, 117 diputados votaron a favor y hubo 2 abstenciones. La caída del capítulo de Zona Fría fue celebrada con euforia por toda la oposición.