Milei propuso otra vez anular beneficios de Zona Fría y dejar sólo a Malargüe con el subsidio

El color que debe tener el fuego de la hornalla para evitar pérdidas de gas e incendios.jpg Nuevamente el tema de la tarifa del gas entrará en debate en el Congreso. Foto: Archivo Diario UNO

Subsidios solo para el "frío extremo"

Hasta 2021 el subsidio solo alcanzaba a las zonas de la Patagonia, Malargüe en Mendoza y la Puna, pero luego se extendió a diferentes zonas del país, que ahora el gobierno de La Libertad Avanza quiere eliminar y solo dejarlo en aquellas zonas que sufren frío extremo y aquellos hogares incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.

De acuerdo con ese programa solo pueden recibir el subsidio los beneficiarios de ReNABap, veteranos de Malvinas, o aquellas familias que tienen un ingreso reducido.

“El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”, destacó el Ejecutivo.

Otro punto clave es que se pagará sobre el precio del gas, y no sobre el total de la tarifa y se pagará a distribuidoras y subdistribuidoras de la cadena de cobros para anular el desacople entre la base de recaudación del fondo y la obligación de pago.

El proyecto crea un mecanismo para saldar las deudas de distribuidoras eléctricas con Cammesa , acumuladas durante los períodos de emergencia tarifaria. Las empresas deberán desistir de todos los reclamos judiciales como condición para acceder a esa compensación.

ley de zona fría Imagen de 2021 cuando se amplió el régimen de zonas frías. Aquí se ve la ley abarcó a toda Mendoza.

El año pasado el oficialismo no pudo

En diciembre de 2025 se evitó la eliminación del subsidio por zona fría. Si bien se aprobó el Presupuesto 2026, la oposición se abroqueló para rechazar el capítulo que incluía cambios en el Régimen de Zona Fría que subsidia el gas.

Fue el 18 de diciembre de 2025. La propuesta del gobierno nacional era -como ahora- retrotraer el subsidio de gas a las localidades y zonas previstas en la ley original, dejando de lado la ampliación votada en 2021, lo que hubiese significado que, de Mendoza, quedara solamente subsidiada la tarifa de gas de los habitantes de Malargüe.

El capítulo que contenía el cambio fue rechazado en la Cámara de Diputados gracias a 123 votos, 117 diputados votaron a favor y hubo 2 abstenciones. La caída del capítulo de Zona Fría fue celebrada con euforia por toda la oposición.