La Cámara de Senadores de Mendoza terminó de delinear este martes su fisonomía para el nuevo período legislativo que comenzó formalmente el pasado 1 de mayo. En una jornada donde primó el acuerdo político, el cuerpo ratificó la continuidad de sus principales autoridades, con un eje central: el apoyo unánime a la figura del radical Martín Kerchner para seguir al frente de la presidencia provisional del Senado.
El Senado ratificó a Martín Kerchner como presidente provisional con respaldo unánime
En una sesión marcada por el consenso Martín Kerchner fue confirmado en su cargo. Definieron las vicepresidencias y los integrantes del Jury de Enjuiciamiento
La sesión fue presidida por la vicegobernadora Hebe Casado quien tomó los juramentos de rigor en la Legislatura.
El visto bueno unánime para Kerchner
Si bien el nombre de Kerchner ya gozaba de consenso previo, la formalización en el recinto dejó en claro que el legislador oficialista cuenta con el visto bueno tanto del bloque de Cambia Mendoza como de la oposición.
La senadora oficialista Natacha Eisenchlas fue la encargada de presentar la propuesta para las autoridades de la cámara. El planteo no encontró fisuras: contó con el respaldo explícito del bloque Justicialista y el acompañamiento de los representantes de los demás espacios políticos.
De esta manera, el esquema de conducción de la Cámara Alta quedó conformado con una representación plural de las fuerzas:
- Presidente provisional: Martín Kerchner (Cambia Mendoza).
- Vicepresidente: Mauricio Sat (Partido Justicialista).
- Vicepresidenta primera: Macarena D’Ambrogio (La Libertad Avanza).
- Vicepresidenta segunda: Flavia Manoni (La Unión Mendocina).
- Vicepresidente tercero: Omar Parisi (Fuerza Patria),
- Vicepresidente cuarto: Dugar Chappel (Partido Verde).
Días de sesión y Jury de Enjuiciamiento
Más allá de los nombres propios, el Senado avanzó en la organización institucional para este 2024. Se ratificó que las sesiones ordinarias se llevarán a cabo los martes a partir de las 10, tal como lo estipula el artículo 84 de la Constitución Provincial.
Uno de los puntos clave de la jornada fue la designación de los integrantes del Jury de Enjuiciamiento, el órgano encargado de juzgar el desempeño de los magistrados.
Los miembros titulares designados son: Martín Kerchner, Leonardo Yapur, Natacha Eisenchlas, David Sáez y Néstor Majul (Cambia Mendoza) Mauricio Sat (Partido Justicialista) y Carolina Loparco (La Libertad Avanza).
Como suplentes, se nombró a María Beatriz Galiñares, Evelin Pérez, Gustavo Soto, Patricia Sánchez, Yamel Ases, Ariel Pringles y Lucas Fosco.
La "supercomisión" de LAC
Finalmente, se formalizó la composición de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), considerada el filtro principal por donde pasan todos los proyectos de ley antes de llegar al recinto.
La comisión quedó integrada por Walther Marcolini, Martín Kerchner, Natacha Eisenchlas, David Sáez, Leonardo Yapur, Gustavo Soto y María Beatriz Galiñares (Cambia Mendoza) Armando Magistretti (Partido Demócrata), Adriana Cano y Pedro Serra (Partido Justicialista), Carolina Loparco y Lucas Fosco (La Libertad Avanza) y Ariel Pringles (La Unión Mendocina). El resto de las comisiones de trabajo se terminarán de definir en las próximas sesiones.