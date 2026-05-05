El Senado ratificó a Martín Kerchner como presidente provisional con respaldo unánime

El visto bueno unánime para Kerchner

Si bien el nombre de Kerchner ya gozaba de consenso previo, la formalización en el recinto dejó en claro que el legislador oficialista cuenta con el visto bueno tanto del bloque de Cambia Mendoza como de la oposición.

La senadora oficialista Natacha Eisenchlas fue la encargada de presentar la propuesta para las autoridades de la cámara. El planteo no encontró fisuras: contó con el respaldo explícito del bloque Justicialista y el acompañamiento de los representantes de los demás espacios políticos.

De esta manera, el esquema de conducción de la Cámara Alta quedó conformado con una representación plural de las fuerzas:

Presidente provisional: Martín Kerchner (Cambia Mendoza).

Martín Kerchner (Cambia Mendoza). Vicepresidente: Mauricio Sat (Partido Justicialista).

Mauricio Sat (Partido Justicialista). Vicepresidenta primera: Macarena D’Ambrogio (La Libertad Avanza).

Macarena D’Ambrogio (La Libertad Avanza). Vicepresidenta segunda: Flavia Manoni (La Unión Mendocina).

Flavia Manoni (La Unión Mendocina). Vicepresidente tercero: Omar Parisi (Fuerza Patria),

Omar Parisi (Fuerza Patria), Vicepresidente cuarto: Dugar Chappel (Partido Verde).

mauricio sat El peronista sanrafaelino Mauricio Sat quedó como vicepresidente del Senado y también está en el Jury de Enjuiciamiento. Foto: Cámara de Senadores de Mendoza

Días de sesión y Jury de Enjuiciamiento

Más allá de los nombres propios, el Senado avanzó en la organización institucional para este 2024. Se ratificó que las sesiones ordinarias se llevarán a cabo los martes a partir de las 10, tal como lo estipula el artículo 84 de la Constitución Provincial.

Uno de los puntos clave de la jornada fue la designación de los integrantes del Jury de Enjuiciamiento, el órgano encargado de juzgar el desempeño de los magistrados.

Los miembros titulares designados son: Martín Kerchner, Leonardo Yapur, Natacha Eisenchlas, David Sáez y Néstor Majul (Cambia Mendoza) Mauricio Sat (Partido Justicialista) y Carolina Loparco (La Libertad Avanza).

Como suplentes, se nombró a María Beatriz Galiñares, Evelin Pérez, Gustavo Soto, Patricia Sánchez, Yamel Ases, Ariel Pringles y Lucas Fosco.

omar parisi Hebe Casado le toma juramento a Omar Parisi, de Fuerza Patria, como vicepresidente tercero del Senado. Foto: Cámara de Senadores de Mendoza

La "supercomisión" de LAC

Finalmente, se formalizó la composición de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), considerada el filtro principal por donde pasan todos los proyectos de ley antes de llegar al recinto.

La comisión quedó integrada por Walther Marcolini, Martín Kerchner, Natacha Eisenchlas, David Sáez, Leonardo Yapur, Gustavo Soto y María Beatriz Galiñares (Cambia Mendoza) Armando Magistretti (Partido Demócrata), Adriana Cano y Pedro Serra (Partido Justicialista), Carolina Loparco y Lucas Fosco (La Libertad Avanza) y Ariel Pringles (La Unión Mendocina). El resto de las comisiones de trabajo se terminarán de definir en las próximas sesiones.