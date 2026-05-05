Por el caso Adorni, la Justicia peritará el celular del contratista "mileísta" de los U$S245.000

Los mensajes de Adorni con el contratista

La medida impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, busca recuperar mensajes -especialmente aquellos configurados como "temporales"- que Adorni habría intercambiado con el testigo antes de su declaración.

Según Tabar, y de acuerdo con lo publicado por Infobae, el funcionario lo contactó vía WhatsApp para ofrecerle "ayuda" de su equipo legal ante la citación de Comodoro Py, un contacto que el constructor decidió rechazar para no comprometer su testimonio.

Durante su declaración bajo juramento, Tabar fue preciso sobre los números que hoy ponen la lupa sobre el patrimonio del jefe de Gabinete. El presupuesto inicial de la obra era de U$S94.000, pero terminó escalando a U$S245.000 debido a la magnitud de las reformas realizadas entre octubre de 2024 y julio de 2025.

El dato más sensible para la Justicia es la modalidad de pago: el contratista afirmó que Adorni abonó la totalidad de la suma en efectivo y en dólares, sin la emisión de facturas ni recibos. Los trabajos incluyeron: remodelación total de cocina, baños y un jacuzzi; construcción de una pileta con cascada y revestimiento de lujo y refacciones en garage, galería y la renovación completa del mobiliario.

matias tabar Matías Tabar con su atuendo de triatleta. Foto: Perfil

¿Quién es Matías Tabar, el hombre que complicó a Adorni?

Lejos de ser un "operador" de la oposición, el perfil de Matías Tabar sorprendió en los tribunales judiciales. Sus allegados lo definen como un ferviente "antiperonista" y votante de Javier Milei, y que anteriormente apoyó a Mauricio Macri.

Tabar es, según describió La Nación un conocido vecino de Exaltación de la Cruz, deportista de triatlón y proveedor de insumos (desde cámaras de seguridad hasta resmas de papel) del municipio local desde hace décadas. Según su entorno, el contratista decidió entregar su teléfono voluntariamente porque "no tiene nada que ocultar" y se sintió incómodo ante el intento de contacto previo del funcionario.. Según su entorno, el contratista decidió entregar su teléfono voluntariamente porque "no tiene nada que ocultar" y se sintió incómodo ante el intento de contacto previo del funcionario.

En paralelo, la justicia desestimó un pedido de la diputada Marcela Pagano, quien había solicitado la "inmediata detención" de Adorni por considerar que el contacto con el testigo representaba un riesgo de entorpecimiento. El fiscal Pollicita consideró que no existen riesgos procesales suficientes para una medida de tal magnitud, aunque la investigación patrimonial sigue su curso.

Cómo sigue la causa

Este miércoles declarará Leandro Miano, vinculado con la venta de un departamento en Caballito que Adorni adquirió bajo condiciones financieras que también están bajo sospecha. Si el informe de evolución patrimonial arroja inconsistencias que el funcionario no pueda justificar, el próximo paso será el llamado a indagatoria.