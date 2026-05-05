La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó pruebas que detallan gastos extraordinarios en su propiedad del country Indio Cuá. El jefe de Gabinete está bajo la lupa tras revelarse que las reformas de su hogar superaron los U$S245.000 abonados en efectivo, lo que complicaría su situación procesal.
Manuel Adorni y el pago de U$S245.000 en efectivo por una pileta, jacuzzi, cascada y otros lujos
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pagó en efectivo una remodelación que incluyó pileta con cascada y equipamiento de alta gama para su casa del country
Según declaró ante la Justicia el contratista Matías Tabar, quien estuvo a cargo de la obra de la lujosa casa del country, los pagos fueron realizados íntegramente en efectivo y sin facturación formal.
El testimonio describe entregas de dinero fraccionadas durante meses, una metodología que los investigadores analizan para determinar si los ingresos declarados por Manuel Adorni son compatibles con tal nivel de gasto.
La obra, iniciada a finales de 2024, fue una transformación integral de la vivienda que incluyó la renovación total de pisos por porcelanato, pintura, revestimientos de lujo tipo Tarquini, y una reforma completa de la cocina con mesadas, isla y desayunador. Además, se equipó la propiedad con mobiliario a medida de alta gama.
El detalle de los lujos y la ostentación en la propiedad
El punto de mayor atención en el expediente judicial es la reforma de la pileta. El funcionario ordenó reducir la profundidad del natatorio, el cambio del revestimiento de piedra y mármol travertino, además de añadirle cabezales para jacuzzi e instalar una cascada decorativa cuyo costo individual fue de U$S3.500. Se sumó también la construcción de una parrilla.
Además, incluyó el equipamiento total del hogar con mobiliario de lujo. Se registraron compras de racks de TV, muebles de living, comedor, baños y carpintería a medida. Este patrón de gastos en efectivo se replicó posteriormente en un departamento de Caballito, donde Manuel Adorni solicitó trabajos de ebanistería similares utilizando al mismo contratista. Todo esto forma parte central del análisis patrimonial que busca dilucidar la Justicia.