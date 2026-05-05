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Manuel Adorni y el pago de U$S245.000 en efectivo por una pileta, jacuzzi, cascada y otros lujos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pagó en efectivo una remodelación que incluyó pileta con cascada y equipamiento de alta gama para su casa del country

Redacción de UNO
Editado por Redacción de UNO
Manuel Adorni bajo la mira de la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. 

Manuel Adorni bajo la mira de la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. 

Foto: X de Manuel Adorni

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó pruebas que detallan gastos extraordinarios en su propiedad del country Indio Cuá. El jefe de Gabinete está bajo la lupa tras revelarse que las reformas de su hogar superaron los U$S245.000 abonados en efectivo, lo que complicaría su situación procesal.

Según declaró ante la Justicia el contratista Matías Tabar, quien estuvo a cargo de la obra de la lujosa casa del country, los pagos fueron realizados íntegramente en efectivo y sin facturación formal.

El testimonio describe entregas de dinero fraccionadas durante meses, una metodología que los investigadores analizan para determinar si los ingresos declarados por Manuel Adorni son compatibles con tal nivel de gasto.

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La lista de refacciones y gastos que habr&iacute;a hecho Manuel Adorni en su casa del country Indio Cu&aacute;.

La lista de refacciones y gastos que habría hecho Manuel Adorni en su casa del country Indio Cuá.

La obra, iniciada a finales de 2024, fue una transformación integral de la vivienda que incluyó la renovación total de pisos por porcelanato, pintura, revestimientos de lujo tipo Tarquini, y una reforma completa de la cocina con mesadas, isla y desayunador. Además, se equipó la propiedad con mobiliario a medida de alta gama.

El detalle de los lujos y la ostentación en la propiedad

El punto de mayor atención en el expediente judicial es la reforma de la pileta. El funcionario ordenó reducir la profundidad del natatorio, el cambio del revestimiento de piedra y mármol travertino, además de añadirle cabezales para jacuzzi e instalar una cascada decorativa cuyo costo individual fue de U$S3.500. Se sumó también la construcción de una parrilla.

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Solo la cascada de la pileta de la casa del country de Manuel Adorni tuvo un costo de U$S3.500.&nbsp;

Solo la cascada de la pileta de la casa del country de Manuel Adorni tuvo un costo de U$S3.500.

Además, incluyó el equipamiento total del hogar con mobiliario de lujo. Se registraron compras de racks de TV, muebles de living, comedor, baños y carpintería a medida. Este patrón de gastos en efectivo se replicó posteriormente en un departamento de Caballito, donde Manuel Adorni solicitó trabajos de ebanistería similares utilizando al mismo contratista. Todo esto forma parte central del análisis patrimonial que busca dilucidar la Justicia.

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