Manuel Adorni y el pago de U$S245.000 en efectivo por una pileta, jacuzzi, cascada y otros lujos

manuel adorni refacciones casa country listado 2 La lista de refacciones y gastos que habría hecho Manuel Adorni en su casa del country Indio Cuá. Foto: Gentileza

La obra, iniciada a finales de 2024, fue una transformación integral de la vivienda que incluyó la renovación total de pisos por porcelanato, pintura, revestimientos de lujo tipo Tarquini, y una reforma completa de la cocina con mesadas, isla y desayunador. Además, se equipó la propiedad con mobiliario a medida de alta gama.

El detalle de los lujos y la ostentación en la propiedad

El punto de mayor atención en el expediente judicial es la reforma de la pileta. El funcionario ordenó reducir la profundidad del natatorio, el cambio del revestimiento de piedra y mármol travertino, además de añadirle cabezales para jacuzzi e instalar una cascada decorativa cuyo costo individual fue de U$S3.500. Se sumó también la construcción de una parrilla.

manuel adorni Solo la cascada de la pileta de la casa del country de Manuel Adorni tuvo un costo de U$S3.500. Foto: Noticias Argentinas

Además, incluyó el equipamiento total del hogar con mobiliario de lujo. Se registraron compras de racks de TV, muebles de living, comedor, baños y carpintería a medida. Este patrón de gastos en efectivo se replicó posteriormente en un departamento de Caballito, donde Manuel Adorni solicitó trabajos de ebanistería similares utilizando al mismo contratista. Todo esto forma parte central del análisis patrimonial que busca dilucidar la Justicia.