Tras 41 días sin conferencias de prensa, el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, eludió nuevamente responder sobre el crecimiento de sus bienes. Al ser consultado por los periodistas, el funcionario se limitó a leer una respuesta preparada, afirmando que cualquier explicación adicional la dará ante la Justicia.
Manuel Adorni habilitó el ingreso de la prensa en Casa Rosada y evitó referirse a su patrimonio
El jefe de Gabinete Manuel Adorni retomó el contacto con periodistas tras 40 días y, luego de peritajes por sospechas de espionaje, se reabrió la sala de prensa
“Ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y la Cámara de Diputados. Si tuviera que dar más, lo haré en el ámbito competente”, sostuvo Adorni. Además, el funcionario no desmintió una consulta puntual sobre el pago de presuntos sobresueldos en el Gobierno, optando por omitir una respuesta directa sobre el tema.
Respecto a las dudas sobre sus viajes personales y la compra de una propiedad en un country a nombre de su esposa, Adorni aseguró que presentará su declaración jurada "en tiempo y forma". Sin embargo, se le cuestionó que la última presentación ante la Oficina Anticorrupción registró demoras en su anexo reservado.
Tensión con la prensa y nuevo protocolo
En la misma jornada, el jefe de Gabinete defendió el cierre de la sala de periodistas durante 11 días, argumentando razones de seguridad tras un incidente con grabaciones no autorizadas. “Esto no es amenazar la libertad de expresión, estamos a favor de la libertad de prensa”, remarcó al justificar las nuevas restricciones de acreditación y el código de vestimenta formal.
La relación entre el Gobierno y los medios de comunicación atraviesa un momento de alta tensión, con denuncias penales de la Casa Militar contra canales de televisión y la exclusión de varios medios de la Casa Rosada.
La situación patrimonial del funcionario y el nuevo protocolo de acreditación para periodistas mantienen el clima de incertidumbre, a la espera de nuevas presentaciones judiciales o comunicados oficiales del Gobierno.