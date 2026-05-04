Manuel Adorni habilitó el ingreso de la prensa en Casa Rosada y evitó referirse a su patrimonio

Respecto a las dudas sobre sus viajes personales y la compra de una propiedad en un country a nombre de su esposa, Adorni aseguró que presentará su declaración jurada "en tiempo y forma". Sin embargo, se le cuestionó que la última presentación ante la Oficina Anticorrupción registró demoras en su anexo reservado.

Tensión con la prensa y nuevo protocolo

En la misma jornada, el jefe de Gabinete defendió el cierre de la sala de periodistas durante 11 días, argumentando razones de seguridad tras un incidente con grabaciones no autorizadas. “Esto no es amenazar la libertad de expresión, estamos a favor de la libertad de prensa”, remarcó al justificar las nuevas restricciones de acreditación y el código de vestimenta formal.

La relación entre el Gobierno y los medios de comunicación atraviesa un momento de alta tensión, con denuncias penales de la Casa Militar contra canales de televisión y la exclusión de varios medios de la Casa Rosada.

La situación patrimonial del funcionario y el nuevo protocolo de acreditación para periodistas mantienen el clima de incertidumbre, a la espera de nuevas presentaciones judiciales o comunicados oficiales del Gobierno.