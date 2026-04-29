Manuel Adorni afirmó en el Congreso que no piensa renunciar a su cargo

"Voy a continuar como jefe de Gabinete"

Ante el pedido de renuncia del diputado opositor Pablo Juliano de Provincias Unidas, Adorni ratificó que continuará en su cargo como jefe de Gabinete de Ministros.

“Respecto a la pregunta acerca de si voy a presentar la renuncia o si voy a continuar como jefe de Gabinete, quiero dejarles en claro que no. Por el contrario, estoy acá dando la cara”, aseguró el funcionario.

Al responder el segundo tramo de preguntas, Adorni dijo que “el presidente me confió el honor y responsabilidad de coordinar el Gabinete más reformista de la historia, es para mí un orgullo estar adelante de esta tarea”, c

Juliano le disparo a Adorni que “encarna una nueva defraudación. ¿Sabe cuál es la única pregunta que le cabe a usted? ¿Qué está esperando para renunciar?”.

carteles contra adorni en el congreso Uno de los carteles que sacó de quicio al oficialismo. Foto: X de Aldo Leiva

Los carteles que incomodaron al gobierno nacional

El diputado nacional de Unión por la Patria Aldo Leiva logró enfurecer al presidente Javier Milei y a sus pares libertarios cuando en medio del informe de gestión del jefe de Gabinete mostró dos carteles con consignas alusivas al escándalo por el crecimiento patrimonial y los viajes de lujo de Manuel Adorni.

“Preguntas simples!! Las propiedades? Los viajes? Los números? Libra?”, decía el cartel que el chaqueño peronista le enrostró a Adorni a centímetros de distancia del estrado donde el funcionario pronunció su discurso introductorio.

A raíz de la situación, se levantaron disparados de sus bancas Nicolás Mayoraz y Lilia Lemoine a los gritos, y lograron que Leiva se alejara de Adorni.

Pero no contaban con que el veterano de Malvinas sacaría de la galera una segunda pancarta, que enarboló en alto con los ojos clavados en Milei.

“Todo muy claro…menos las explicaciones”, decía este segundo cartel, mientras con la mano libre le hacía el gesto del 3% a Karina Milei.

Leiva fue abucheado por la parcialidad libertaria, que para taparlo entonó el remanido grito de guerra en alabanza a Milei: ¡Presidente, presidente!”.

sergio palazzo Sergio Palazzo, diputado nacional mendocino de Unión por la Patria. Foto: Noticias Argentinas

El mendocino Palazzo habló de los "therians que se autoperciben leones"

El diputado nacional mendocino de Unión por la Patria Sergio Palazzo provocó risas generalizadas cuando le pidió al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que le dijera a “los therians que se autoperciben leones que se callen un poquito”.

"¿Le puede decir a los therians que se autoperciben leones que se callen un poquito?", reclamó el legislador opositor y líder del gremio La Bancaria.

El ingenioso comentario le sacó una sonrisa inclusive al riojano, que festejó la humorada y le hizo caso al pedir silencio en la sala.