Ruta 40 a San Juan: Adorni admitió que la doble vía está frenada y sin fecha

Ruta 40 doble via Mendoza San Juan (9).jpeg Manuel Adorni aseguró que Vialidad Nacional busca readaptar los contratos para continuar las obras en la Ruta 40. Foto: Martín Pravata

Por qué está frenada la obra de la doble vía de la Ruta 40 a San Juan

“Vialidad Nacional se encuentra llevando adelante gestiones orientadas a adecuar los aspectos financieros de los contratos vigentes, a fin de evaluar su eventual reactivación”, dijo Manuel Adorni en el informe, sin brindar fechas concretas sobre la reanudación de los trabajos.

En ese mismo estado se encuentra prácticamente hace dos años, desde la asunción de Javier Milei, a pesar de que en octubre del año pasado, el ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán había comprometido la reactivación inmediata de la obra.

Ruta 40 doble via Mendoza San Juan.jpeg La obra de la autopista de la Ruta 40 sigue frenada, aunque se esperaba su reactivación a fines del 2025. Foto: Martín Pravata

La otra obra de Nación “neutralizada” en Mendoza es la autopista Corredor Cuyo, que es el tramo de la Ruta 40 entre Anchoris, en Luján de Cuyo, y la intersección de RP 96, en Tunuyán.

Por otro lado, el informe destaca que existen obras que sí mantienen su curso de ejecución, como es el caso de los puentes de la Ruta 40, que se reactivaron y llevan 45,76% de avance.

Según dijo Adorni, Nación retomó los trabajos por la importancia de optimizar la conectividad del corredor bioceánico hacia el Paso Internacional Cristo Redentor, mejorando la seguridad y capacidad del transporte de cargas agroindustrial.

La respuesta de Adorni sobre el paso Las Leñas

Diputados mendocinos también le consultaron al jefe de Gabinete sobre el estado del proyecto del Paso Las Leñas, que podría conectar Argentina con Chile mediante un túnel binacional que salga desde Mendoza.

Estudios de suelo en Paso de Las Leñas.jpg El Paso Las Leñas no tiene presupuesto asignado de Nación y sigue en estudio.

Al respecto, Manuel Adorni aseguró que no hay licitación abierta y que el proyecto se encuentra en una fase de estudios de prefactibilidad y diagnóstico geológico.