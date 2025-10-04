Inicio Política Ruta 40
Doble vía en la Ruta 40 desde el aeropuerto a Lavalle: en los próximos días se retomará la obra

Natalio Mema sostuvo que el gobierno nacional autorizó el llamado a licitación para concluir la obra de la Ruta 40 tras un prolongado retraso

Por Paola Alé [email protected]
La doble vía Mendoza - San Juan, altamente importante para descongestionar el paso de camiones que vienen o van al norte del país. 

Foto: Martín Pravata

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, confirmó que la Nación aprobó la reactivación de un tramo clave de la Ruta 40 Norte. Según indicó, en los próximos días se abrirá la licitación para concluir la doble vía entre el aeropuerto El Plumerillo y el acceso a Lavalle, un sector que está inconcluso pese a las promesas de finalización.

"El ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, anunció que es un compromiso del gobierno nacional continuar con la Ruta 40, con los dos puentes demorados que avanzan lentamente, y que durante este mes podrían reiniciarse los trabajos en la obra que va entre el aeropuerto de la provincia y el ingreso a Lavalle”, expresó Mema ante la consulta de los periodistas.

La confirmación se da en un contexto en el que la infraestructura vial de Mendoza ha quedado a mitad de camino en varios proyectos, afectados por el freno a la obra pública dispuesto por la gestión de Javier Milei.

Ruta 40 doble via Mendoza San Juan (14).jpeg
Hace por lo menos 3 años que la obra en la Ruta 40 está en marcha y solo se han llegado a concluir algunos pasos.

Qué pasó con la doble vía a San Juan en los últimos años

En 2023, el exdirector regional de Vialidad Nacional, Guillermo Amstutz, había asegurado que la doble vía Mendoza–Lavalle estaría lista para fines de 2024. Sin embargo, los plazos no se cumplieron y la obra quedó neutralizada por problemas técnicos y la crisis económica.

Uno de los principales inconvenientes fue la aparición de napas freáticas en el terreno, que obligaron a recalcular las fundaciones de hormigón y extendieron los tiempos.

A ello se sumó el contexto inflacionario, que impactó en la certificación de los pagos y ralentizó los avances.

Mientras tanto, el tramo comprendido entre la Rotonda del Avión y el aeropuerto de Mendoza se logró completar y fue señalizado, pero la conexión hacia Lavalle quedó en suspenso.

Expectativa por la nueva licitación

Doble Via Mendoza - San Juan (5).jpg
El cartel que anuncia la obra del tramo de la doble vía Mendoza-San Juan, entre el aeropuerto y la entrada a Lavalle.

El anuncio de Mema reavivó las expectativas sobre la continuidad de un proyecto que lleva años de retrasos.

Aunque aún no hay precisiones sobre los plazos de ejecución ni sobre el presupuesto que demandará la finalización, la apertura de la licitación representa un paso concreto hacia la reanudación de los trabajos.

La comunidad de Lavalle y el sector productivo de la provincia esperan que, esta vez, la doble vía en la Ruta 40 finalmente pueda completarse y deje de ser una promesa postergada.

