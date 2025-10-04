Doble vía en la Ruta 40 desde el aeropuerto a Lavalle: en los próximos días se retomará la obra

Ruta 40 doble via Mendoza San Juan (14).jpeg Hace por lo menos 3 años que la obra en la Ruta 40 está en marcha y solo se han llegado a concluir algunos pasos. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Qué pasó con la doble vía a San Juan en los últimos años

En 2023, el exdirector regional de Vialidad Nacional, Guillermo Amstutz, había asegurado que la doble vía Mendoza–Lavalle estaría lista para fines de 2024. Sin embargo, los plazos no se cumplieron y la obra quedó neutralizada por problemas técnicos y la crisis económica.

Uno de los principales inconvenientes fue la aparición de napas freáticas en el terreno, que obligaron a recalcular las fundaciones de hormigón y extendieron los tiempos.

A ello se sumó el contexto inflacionario, que impactó en la certificación de los pagos y ralentizó los avances.

Mientras tanto, el tramo comprendido entre la Rotonda del Avión y el aeropuerto de Mendoza se logró completar y fue señalizado, pero la conexión hacia Lavalle quedó en suspenso.

Expectativa por la nueva licitación

Doble Via Mendoza - San Juan (5).jpg El cartel que anuncia la obra del tramo de la doble vía Mendoza-San Juan, entre el aeropuerto y la entrada a Lavalle. Foto: archivo/ Diario UNO

El anuncio de Mema reavivó las expectativas sobre la continuidad de un proyecto que lleva años de retrasos.

Aunque aún no hay precisiones sobre los plazos de ejecución ni sobre el presupuesto que demandará la finalización, la apertura de la licitación representa un paso concreto hacia la reanudación de los trabajos.

La comunidad de Lavalle y el sector productivo de la provincia esperan que, esta vez, la doble vía en la Ruta 40 finalmente pueda completarse y deje de ser una promesa postergada.