La ingeniería de los peajes que evalúa el Gobierno en una ruta clave para los mendocinos

A eso se suma que el tema no se resuelve sólo con ecuaciones técnicas. El hecho de tener que pagar peajes genera cierta resistencia en el mendocino, porque no está acostumbrado a hacerlo, como sí lo están los bonaerenses o los cordobeses, en cuyas provincias el sistema funciona y está aceitado. Tal vez eso cambie cuando esos conductores perciban no sólo las mejoras, sino los mantenimientos que evitan accidentes y mejoran el tránsito.

Por eso antes de avanzar habrá que concientizar mucho a los usuarios sobre la necesidad del mantenimiento de esas rutas, por las que los mendocinos transitamos a diario varias veces.