Tensión política por el agua contaminada, la letra chica de las PASO y nueva estrategia en el PJ

Bien y rápido es importante. Mientras más expeditivos sean en limpiar y, junto a AYSAM, en construir los nuevos by passes –la solución a esto-, antes se dejará de verter desperdicio en el canal Pescara. Y ahí hay otro dato desconocido: si después del 15 de junio y de la prórroga de diez días no hay buenas noticias, no es que se buscará un plan B, sino que Irrigación analiza volver a decirle que sí a AYSAM y que sigan tirando residuos cloacales ahí. Es by pass o seguir igual, aunque esperan de los dos lados que por lo menos sea “con menor cantidad”.

Tensión por el agua contaminada: que buscará la Justicia

El lunes, cuando el asunto fue noticia provincial, se sintió tensión entre los dos órganos. “Entre otras cosas, a Mingorance le jodió que Marinelli no saliera a hablar antes, a aclarar mejor”, dicen en Casa de Gobierno. Después, cuando sí lo hizo, engrosó el asunto. Sumó una acusación fuerte: que AYSAM vertió residuos cloacales en el Pescara mucho antes de todo el affaire actual, en septiembre 2024, y que fue multado.

Asamblea Legislativa 2025 Sergio Marinelli Sergio Marinelli salió a mostrar las mediciones que tiene Irrigación sobre la calidad del agua en el canal Pescara. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Ese dato hace, entonces, mirar con lupa los resultados que enseñan un “casi idéntico” antes y después en la calidad del agua. Porque son mediciones de este año. La Justicia también va a analizar esto último -lo de septiembre-, pero lo hará después. Por ahora el caso principal que analizan y para el que pidieron nuevas pericias es el reclamo de abril. De hecho, tienen un verdadero puñado de casi diez expedientes, todos sobre el mismo afluente, acumulados por años filtra una fuente judicial. Sin embargo, primero lo primero, y lo que urge es lo actual. Ver cómo está ese agua hoy a partir del último desborde.

A mediados de semana lo que parecía escalar se calmó. ¿Hubo un pedido de arriba de no mostrar una interna AYSAM Irrigación? “No. Lo único que pidió el Cuarto Piso en esto es que no se genere pánico innecesario. Y está bien, porque no es para paniquear. Claro que no es lo mejor, esto, pero los estudios demuestran que no ha habido incidencia sanitaria en la población. Es claro”, marcan adentro. Igual, recién cuando diga su última palabra la investigación se vería qué pasa adentro de los dos organismos.

¿Y qué han medido? 113 casos de diarrea desde el 1 de abril hasta esta semana, en todo Guaymallén. Datos oficiales dicen que es casi la misma cifra que en ese exacto período del año pasado. Lo cual avala la postura oficial de que no hay incidencia sanitaria hasta acá, al menos. Ampliaron el monitoreo y el Ministerio de Salud hasta sugirió que se tomaran muestras de materia fecal de la gente. No hay datos de que eso haya ocurrido.

Sí se ampliaron los operativos y el municipio de Guaymallén anunció que reforzaría guardias médicas. En el medio, Fiscalía de Estado le hizo al Gobierno una sugerencia informal: “declaren la emergencia ambiental por esto. Es lo mejor”. En el Ejecutivo analizan las variables y esperan resultados de lo que pidió Fiscalía Ambeintal, a cargo del fiscal Gabriel Blanco. Algunas pruebas tomarían cerca de dos meses.

Cambio de estrategia en el PJ

“Es sólo una foto, está todo igual”, dice el ciurquismo. Pero adentro saben que no es poco lo que ocurrió en el PJ en estas dos semanas: a las dos cumbres de unidad que pudieron mostrar en pocos días, se suma un dato que a priori pasa desapercibido: el rol que logró estrenar la CGT. Convocó a las dos grandes marcas del justicialismo y le hicieron caso. Fueron y, en parte, se estrenó la mesa política que venía pidiendo el camporismo: una con Félix (en este caso, sus representantes) y Anabel.

cumbre pj y cgt mendoza.jpg Cumbre del peronismo en la CGT Mendoza.

Desde el medio de la grieta lo leyeron como un ascenso, una jerarquización, de la CGT local, que años antes no hubiera tenido el cuero para ser sede de un concilio así. Habrá que ver cómo repercute esta “remada” cuando haya que pensar en lugares para octubre. A propósito: si se hiciera la famosa interna abierta -difícil- la fecha ya está elegida: domingo 3 de agosto. Lo anticipó la periodista Agustina Fiadino el miércoles

Son días en carne viva para el peronismo. Este sábado buena parte de la prensa nacional agitó la versión de que el martes va presa Cristina Kirchner. Con un morboso detalle: el juez Jorge Gorini habría visitado el viernes la alcaidía de Palermo a donde suelen ir a parar presos de alto perfil político. ¿Es un mensaje? ¿Tiene información de que la Corte fallará esta semana?, se preguntan en el Patria.

Cristina presa puede ser muy malo para la cosecha de votos del PJ. En Mendoza la imagen de la ex presidenta es, se sabe, mala. Y en el oficialismo partidario ya se han mostrado varias veces propensos a alejarse de la imagen de CFK y La Cámpora. Asoma una fuerte repercusión local, justo cuando los sectores parecen acercarse.

Porque esa es la imagen que supuestamente quieren dar. Unidad. Donde hace días sólo había sed de internismo y fogonazo a los propios, ahora hay más perfil constructor. Anabel, que sólo les había dado tregua a los intendentes el día de la Asamblea Legislativa, ahora lleva a los suyos y se muestran todos proclives a la reconstrucción. “Era todo pelea en los medios porque no había debate serio. Lo que recuperamos es el debate serio”, sector K dixit.

El mensaje de paz es buscado. Por lo menos antes de las definiciones importantes que hay que tomar: alianzas hacia afuera y desdoble de comicios en las comunas. En lo primero, los intendentes dicen que “conversan”. El Partido Verde, primer coqueteado ya en 2024, dice que hoy está lejos. Cerca de un intendente lanzaron la versión de que pidieron como única condición que no esté La Cámpora. Los verdes lo niegan y dicen que su rechazo es a toda la estructura: “No haríamos nada nuevo, si son los mismos de siempre”.

El peronismo mendocino en el Este. Emir Félix, Omar Giménez, Matías Stevanato.jpg El peronismo tiene que tomar decisiones fuertes: con quiénes se une en un hipotético frente y si los intendentes desdoblan. Se especula con que lo último es un hecho. Foto: Gentileza PJ

Letra chica del adiós a las PASO

El Gobierno impulsará el fin de las PASO a través de un proyecto de la demarchista Stella Huczack. Fue la novedad de la semana, contada por el presidente de Diputados, Andrés Lombardi. Está decidido que se vote este miércoles 11 y, como ya se dijo, sería sólo para suspender las Primarias en 2025. Si Cornejo no unifica con Nación los comicios, sí existirán estas elecciones previas. El 1 de febrero.

El trasfondo es así: el gobernador tiene tiempo para definir si se vota todo junto en octubre o si mantiene separadas las elecciones y entonces los cargos mendocinos pasan a abril. La fecha límite para comunicarlo es el 18 de julio. Si tomara esa decisión “sobre el pucho”, entonces tendría que llamar sí o sí a una sesión de apuro en la Legislatura que suspenda las PASO.

Lo que está haciendo el Ejecutivo es ahorrarse ese problema y esa posible negociación: dejan todo listo y las PASO eliminadas para después poder decidir utilizando todo el plazo que quieran, dentro de la ley. ¿En otras palabras están diciendo que van a especular hasta el último día, entonces? Quizás. En el peronismo entienden que es parte no del tironeo con la oposición, sino del ajedrez político con los Milei. Un diputado cercano a los Félix, Gustavo Perret, lanzó un proyecto de ley para apurar a Cornejo. Difícil que tenga efecto real.