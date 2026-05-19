Tras casi 1 año Mendoza aún no aplica la ley que obliga a discriminar impuestos en tickets o facturas

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"Es una sorpresa para nosotros. Desconocemos el motivo de la no reglamentación porque Mendoza siempre fue el mejor alumno de la clase", consideró Matías Olivero Vila de la ONG Lógica, impulsora de la ley que sancionó el Congreso.

Por qué Mendoza no aplica la ley: "Es cuestión de tiempo"

Además de indicar cuánto corresponde al 21% de IVA (Impuesto al Valor Agregado) como tributo nacional, con la adhesión provincial la ley 27.743 obliga a indicar el peso de los impuestos provinciales como Ingresos Brutos, y tasas municipales.

Mendoza se manifestó en principio entre las 6 provincias dispuestas a aplicar la ley, junto a Chubut, Catamarca, Misiones, CABA y Entre Ríos.

Consultado por UNO, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, explicó que "es cuestión de tiempo. Queremos estar seguros de no generarles un dolor de cabeza a los sujetos obligados, que son los comercios".

Pero ¿cuánto tiempo más?. "Va a ser este año", aseguró Fayad.

Mapa Transparencia Mendoza pasó de picar en punta con la adhesión a la ley, a un probable 4to lugar entre las provincias si es que la reglamenta pronto

Las provincias que si reglamentaron la ley

La restante provincia en el mismo estado es Santa Fe. El resto del territorio todavía ni siquiera adhirió a la ley.

Para Olivero Vila "el proceso de Mendoza fue impecable, desde la profundidad del debate hasta la unanimidad en ambas cámaras de la Legislatura. Quizá no querían ser los primeros en aplicar la ley, y en definitiva ahora será la cuarta".

En los últimos días, Lógica presentó a las jurisdicciones donde la norma ya está vigente. Y la modalidad que aplican.

CABA, Entre Ríos y Chubut reglamentaron sus respectivos esquemas de implementación.

En el caso porteño y el de Chubut, la normativa obliga a visibilizar Ingresos Brutos en las facturas, mientras que Entre Ríos incorporó, además, la posibilidad de incluir tasas municipales, primero en forma voluntaria y más adelante obligatoria.

Los tickets empezarán a mostrar Ingresos brutos desde el 5 de julio en Entre Ríos y desde el 1° de septiembre en CABA y Chubut. El resto de las provincias, bien gracias.