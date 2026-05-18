Según el INDEC los salarios perdieron frente a la inflación

Para los analistas el desfasaje refleja la menor actividad económica y crisis de consumo que impactan en empleo y también en el nivel de las remuneraciones. Pero no es nuevo: el 2026 había arrancado con un alza de salarios inferior.

Los salarios informales y sector público, mejor

Lo rescatable del nuevo dato es que se trata del ajuste es el más alto de los últimos 11 meses. La última vez que el Índice de Salarios había alcanzado ese nivel mensual fue en abril del 2025.

"En marzo el índice de salarios acumuló una suba de 8,6% respecto de diciembre, debido a aumentos de 5,9% en el sector privado registrado, 9,4% en el sector público y 14,3% en el sector privado no registrado", dice el reporte del INDEC.

Esa brecha entre la economía formal e informal no es nueva, pero los nuevos datos la confirman. De igual modo, el sector público tomó distancia en marzo por casi 4 puntos arriba.

Al mismo tiempo, con el 3,4% (3,6% en Mendoza) de inflación récord del último año en marzo y sin contar el 2,6% (2,3%) del IPC de abril,

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