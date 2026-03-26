Los salarios empezaron 2026 por debajo de la inflación según el INDEC

Más allá de la tendencia señalada en enero, los datos se circunscriben en un contexto difícil para la economía doméstica. Sobre todo con cada vez más familias obligadas a tomar deuda para complementar salarios insuficientes para llegar a fin de mes.

image

Qué sectores sostuvieron a los salarios

El crecimiento mensual se debe a subas de 2,1% en el sector privado registrado, 1,8% en el sector público y 4,4% en el sector privado no registrado. Justamente, los trabajadores estatales de Mendoza habían plantado bandera en cuanto a sus salarios a comienzos de año, aunque la paritaria terminó con un tope de 10% para el primer trimestre.

En enero de 2026, el índice de salarios del subsector público nacional registró una suba mensual de 2,0% respecto al mes anterior, mientras que el subsector público provincial aumentó 1,7%. La variación interanual mostró un 22,4% y 33,4%, respectivamente.

Si bien la variación de los salarios de la economía informal fue la que sostuvo el índice del INDEC, no fue la más elevada. Es que el último año en el sector privado no registrado hubo picos de 8,9% en junio, y antes del 7,9% (febrero) y 8,6% (enero del 2025).

En cuanto al índice general, el año 2026 arrancó con su valor más alto desde octubre. No el mayor de la serie interanual, que hasta ahora tuvo su pico de 3,8% en febrero del 2025.