El dólar blue se estiró a $1.525 y volvió a ampliar la brecha con el dólar formal

En tanto, el dólar tarjeta, usado en consumos en el exterior y pago de plataformas, pese a perder $2,40, cerró a $1.959,68 en priomedio. Y ratificó su condición de ser la cotización más elevada incluso con el 30% de recargo a cuenta de Ganancias.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Por su parte, el mercado mayorista vió como el dólar de referencia que monitorea el Banco Central también se retrajo. En su caso tocó los $1.482 luego de resignar $6.

Al mismo tiempo, las bandas cambiarias determinadas por el BCRA alcanzaron un piso de $763,50, y un techo de $1.822,74, el límite de intervención para la autoridad monetaria del país.

En cuanto a los paralelos financieros, reflejaron un sube y baja: mientras el CCL escaló casi $5 para terminar vendiéndose a $1.571,63, el dólar MEP siguió el camino inverso.

Sucede que la cotización tomada en cuenta para operaciones bursátiles retrocedió $5,77 promedio. Y de ese modo cerró la rueda del lunes muy cerca de los $1.522 para el tipo vendedor.