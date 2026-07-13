El dólar blue se estiró a $1.525 y volvió a ampliar la brecha con el dólar formal

El mercado cambiario empezó la semana con un dólar oficial estable en $1.510 y un salto considerable del dólar blue, que al sumar $15 cerró en $1.525. Y de esa forma este lunes 13 de julio volvió a estirar la brecha entre ambos.
Así, el dólar paralelo volvió a ser más caro que la divisa cotizada por los bancos. Una semana atrás, el blue y el dólar oficial habían estado cabeza a cabeza hasta llegar en la víspera del finde largo a $1.510 para la venta.
La de este lunes fue una jornada de subas, que también registró el dólar CCL (Contado con Liqui). Y al mismo tiempo de bajas, como la del dólar MEP y el mayorista.
En tanto, el dólar tarjeta, usado en consumos en el exterior y pago de plataformas, pese a perder $2,40, cerró a $1.959,68 en priomedio. Y ratificó su condición de ser la cotización más elevada incluso con el 30% de recargo a cuenta de Ganancias.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
Por su parte, el mercado mayorista vió como el dólar de referencia que monitorea el Banco Central también se retrajo. En su caso tocó los $1.482 luego de resignar $6.
Al mismo tiempo, las bandas cambiarias determinadas por el BCRA alcanzaron un piso de $763,50, y un techo de $1.822,74, el límite de intervención para la autoridad monetaria del país.
En cuanto a los paralelos financieros, reflejaron un sube y baja: mientras el CCL escaló casi $5 para terminar vendiéndose a $1.571,63, el dólar MEP siguió el camino inverso.
Sucede que la cotización tomada en cuenta para operaciones bursátiles retrocedió $5,77 promedio. Y de ese modo cerró la rueda del lunes muy cerca de los $1.522 para el tipo vendedor.