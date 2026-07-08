El dólar oficial cerró la semana al nivel del blue, pero ambos cayeron a $1.510

Al mismo tiempo, los dólares financieros retrocedieron entre 0,04% y 0,24%. Mientras el Contado con Liquidación (CCL) finalizó en $1.565,73, el dólar MEP cotizó a $1.529,19.

A su vez, el dólar tarjeta, referencia para los consumos en moneda extranjera, cerró la semana en $1.962,38. Fue su valor tras registrar una leve baja y con el recargo del 30% a cuenta de Ganancias incluido.

El dólar tarjeta volvió a ser el más caro del mercado

¿Por qué se mueve el mercado del dólar?

Por su parte, el dólar mayorista registró una caída del 0,3% (-$4,50) para cerrar a $1.488 para la venta, lo que significó una pérdida de $0,50 en el balance semanal. Con respecto al techo de la banda ($1.816,64), quedó a una distancia del 22,1%, la brecha más alta en 11 ruedas.

Los economistas coinciden en que esta dinámica responde a factores estacionales y no a un cambio estructural en el régimen cambiario. Para julio se anticipa una corrección moderada debido a:

Una menor oferta de divisas por parte del sector agroexportador.

El incremento estacional de las importaciones de energía.

Una mayor presión de la demanda por el cobro del aguinaldo y el turismo de las vacaciones de invierno.

Además, los analistas señalan que el tipo de cambio requería recuperar parte del terreno perdido frente a la inflación tras haber permanecido prácticamente planchado durante varios meses. Y proyectan en contratos a futuros leves subas (hasta 0,2%), con un dólar por encima de los $1.500 a fines de julio y de casi $1.650 para fin de año.