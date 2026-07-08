Confirmado el precio del dólar este miércoles 8 de julio: dónde se vende más barato

La información dada por los bancos fue confirmada al Banco Central de la República Argentina (BCRA), que se encargó de recepcionar los informes de cada entidad bancaria, en los que cada uno confirmó que este miércoles el dólar se venderá más caro con respecto al precio inicial del martes.

En tanto, el dólar blue se mantuvo estable por lo que en la mañana del 8 de julio, tanto el informal como el oficial arrancarán con el mismo precio y, por lo tanto, sin brecha de precios entre ambos billetes.