Confirmado el precio del dólar este miércoles 8 de julio: dónde se vende más barato

El precio del dólar volvió a tomar vuelo y luego de subir su precio durante la mañana del martes, los principales bancos de Argentina confirmaron cuál será su valor de venta al público en general cuando abran sus puertas en el inicio de la jornada de este miércoles 8 de julio.
La información dada por los bancos fue confirmada al Banco Central de la República Argentina (BCRA), que se encargó de recepcionar los informes de cada entidad bancaria, en los que cada uno confirmó que este miércoles el dólar se venderá más caro con respecto al precio inicial del martes.
En tanto, el dólar blue se mantuvo estable por lo que en la mañana del 8 de julio, tanto el informal como el oficial arrancarán con el mismo precio y, por lo tanto, sin brecha de precios entre ambos billetes.
Cuál será el precio del dólar este miércoles 8 de julio
Según lo informado por los bancos, el precio del dólar este miércoles 8 de julio, cuando abran las entidades económicas será el siguiente:
- Banco Nación: $1.515
- Banco Galicia: $1.510
- Banco ICBC: $1.510
- Banco BBVA: $1.515
- Banco Supervielle: $1.520
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.510
- Banco Patagonia: $1.515
- Banco Hipotecario: $1.510
- Banco Santander: $1.515
- Brubank: $1.505
- Banco Credicoop: $1.515
- Banco Macro: $1.519
- Banco Piano: $1.515
- Banco de Comercio: $1.515
Cuál es el precio del dólar blue este miércoles 8 de julio
Luego de arrancar esta semana con un precio igual al oficial, el dólar blue se mantuvo estable y, por lo tanto, cotizará al mismo precio que el billete vendido por los bancos.
Según confirmaron desde las cuevas, el precio del dólar blue se ubicará en $1.515 por tercer día consecutivo, pero al haber subido el oficial, la brecha entre ambos tipos de dólares desapareció completamente, al menos para el inicio de este miércoles 8 de julio.