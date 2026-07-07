Plazo fijo en dólares: cuánto se puede ganar con 1.500 dólares en 30 días

Luego de haber lelgado a un techo de 2,50% de tasa de interés anual para este lapso de tiempo, el Banco Nación redujo la ganancia de los ahorristas a un rendimiento del 1,60%.

No obstante, como las demás entidades también redujeron la tasa de interés, el Banco Nación sigue siendo la entidad más conveniente a la hora de realizar un plazo fijo en dólares.

En el caso de que un ahorrista tuviese un capital de 1.500 dólares y los pusiera en un plazo fijo en dólares a 30 días, la ganancia después de ese lapso de tiempo sería de 1,97 dólares.

Plazo fijo en dólares: una de las inversiones más elegidas por los ahorristas

¿Cuánto ofrece cada banco de tasa de interés por un plazo fijo en dólares?

La competencia entre los diferentes bancos para captar a los ahorristas en dólares es algo feroz, pero no por ello se sacan demasiada ventaja a la hora de ofrecer una tasa de interés.

En la actualidad, estos son los porcentajes de tasa de interés para plazos fijos en dólares que maneja cada banco:

Banco Nación (1,60% TNA)

Banco Macro (1,50% TNA)

Bco. Provincia, Galicia e Hipotecario (1,25% TNA)

BBVA Argentina (1,00% TNA

Banco Ciudad (0,10% TNA)

Santander, ICBC y Credicoop (0,05% TNA)

A ellos hay que sumarles las billeteras virtuales, que también se han convertido en una competencia para los bancos, ofreciendo rendimientos por el solo hecho de tener los dólares depositados en ellas.