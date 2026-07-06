El dólar oficial volvió a cerrar estable, con subas del blue y el MEP

El mercado cambiario cerró este lunes 6 de julio con varias bajas, un dólar oficial estable en $1.510 y otra suba del dólar blue. Fue una de las pocas de la jornada marcada por altibajos.
Así, el dólar oficial se mantiene en su nuevo récord anual por cuarta jornada consecutiva, mientras que el dólar blue y el dólar MEP fueron las excepciones de la jornada al registrar subas. En el caso del paralelo sumó $5, ubicándose en $1.515.
Pero en la ronda de inicio de semana operaron con dinámicas dispares, con el dólar mayorista, el dólar tarjeta y el Contado con Liqui, que acompañaron la tendencia bajista generalizada.
El dólar tarjeta, referencia para los consumos en moneda extranjera, consolidó su posición como el más caro del mercado en $1.963, incluido el recargo impositivo correspondiente, a pesar de haber registrado una leve caída.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
El segmento mayorista revirtió los aumentos previos con una marcada baja. El tipo de cambio regulado bajo el régimen de bandas del Banco Central cerró a $1.486,50 para la venta.
Ante ese panorama, el BCRA mantuvo su racha de intervención positiva. El organismo logró un saldo neto comprador tras absorber 25 millones de dólares y acumula compras netas en lo que va de 2026 por más de U$S11.190 millones.
Por su parte, el dólar MEP se acopló al lote de las excepciones al avanzar y finalizar la jornada en torno a los $1.525 para el tipo vendedor. La presión dolarizadora, en cambio, cedió en el Contado con Liqui (CCL): cerró en $1.574 para la venta.
Los bonos soberanos en dólares, tanto Globales como Bonares, lograron avanzar en promedio 0,2%, lo que también repercutió en una baja del riesgo país, al llegar a 415 puntos básicos