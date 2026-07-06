El dólar oficial volvió a cerrar estable, con subas del blue y el MEP

El dólar tarjeta, referencia para los consumos en moneda extranjera, consolidó su posición como el más caro del mercado en $1.963, incluido el recargo impositivo correspondiente, a pesar de haber registrado una leve caída.

El Banco Central volvió a aprovechar otra baja del dólar mayorista para acumular reservas

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

El segmento mayorista revirtió los aumentos previos con una marcada baja. El tipo de cambio regulado bajo el régimen de bandas del Banco Central cerró a $1.486,50 para la venta.

Ante ese panorama, el BCRA mantuvo su racha de intervención positiva. El organismo logró un saldo neto comprador tras absorber 25 millones de dólares y acumula compras netas en lo que va de 2026 por más de U$S11.190 millones.

Por su parte, el dólar MEP se acopló al lote de las excepciones al avanzar y finalizar la jornada en torno a los $1.525 para el tipo vendedor. La presión dolarizadora, en cambio, cedió en el Contado con Liqui (CCL): cerró en $1.574 para la venta.

Los bonos soberanos en dólares, tanto Globales como Bonares, lograron avanzar en promedio 0,2%, lo que también repercutió en una baja del riesgo país, al llegar a 415 puntos básicos