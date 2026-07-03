El mercado cambiario cerró otra semana de movimientos y reacomodamientos técnicos, aunque con un panorama de estabilidad para el bolsillo del ciudadano común que acude a las pizarras de la banca pública. Al término de este viernes, el dólar minorista -aquel que se vende a través del Banco Nación- se sostuvo en los $1.510 para la venta.
El dólar oficial en el Banco Nación se mantuvo en $1.510 en el cierre de otra semana de presión cambiaria
Las pizarras oficiales sostuvieron esa cotización del dólar este viernes, cuando el tipo de cambio mayorista acumuló su tercera semana consecutiva en aumento
Este valor minorista fue el mismo de la jornada anterior, lo que a su vez dejó al denominado dólar tarjeta en los $1.963. El promedio ponderado que elabora el Banco Central (BCRA) sobre el total de las entidades financieras apenas se desvió unas milésimas de esa cifra, marcando los $1.510,21 para la venta en el cierre de la jornada.
La presión desde abajo: el dólar mayorista no frena
A pesar de la calma que exhibió la cotización del Banco Nación, la presión subyacente se sintió en el mercado mayorista, que es el que verdaderamente marca la tendencia a mediano plazo.
El tipo de cambio mayorista avanzó $0,5 este viernes para cerrar en $1.488,5 para la venta, anotando así su tercera semana consecutiva al alza y consolidándose cada vez más cerca de la barrera de los $1.500. En el balance de los últimos 5 días, este segmento acumuló una suba del 0,8% (lo que equivale a un incremento de $11).
Con estos números, la distancia respecto al techo de la banda cambiaria -actualmente establecido en los $1.810,56- se ubicó en el 21,4%. En una rueda con un volumen de negocios importante, el segmento de contado operó casi U$S799 millones, mientras que el monto total operado de la jornada trepó hasta los U$S997 millones.
Reservas, contratos a futuro y dólares financieros
En el trasfondo de la city, el Banco Central viene desacelerando su ritmo de compra de divisas de manera paulatina. Pese a esta merma en el ritmo diario, las reservas internacionales mostraron un saldo positivo y volvieron a superar la línea de los U$S48.000 millones, otorgando cierto colchón de maniobra a la autoridad monetaria.
Por el lado de las expectativas, el mercado financiero convalidó bajas de hasta el 0,3% en los contratos de futuros para los tramos correspondientes al 2026. Los operadores e inversores estimaron actualmente que el tipo de cambio mayorista se ubicará en torno a los $1.505 para fines de julio, previendo una devaluación gradual que lo llevaría a cerrar en los $1.647 para el cierre de enero del próximo año.
Finalmente, la brecha con los mercados alternativos se mantiene en márgenes estrechos. En el circuito financiero formal, el dólar MEP bajó y operó a $1.525,90 (4 pesos menos que el jueves) y el Contado con Liquidación (CCL) subió y se ubicó en $1.591,80 (11 pesos más que la jornada anterior).
En tanto, en el circuito informal, el dólar blue experimentó un leve retroceso de $5, cerrando la semana a $1.520 para la venta en las cuevas de la city porteña.