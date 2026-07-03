El dólar oficial en el Banco Nación se mantuvo en $1.510 en el cierre de otra semana de presión cambiaria

El tipo de cambio mayorista avanzó $0,5 este viernes para cerrar en $1.488,5 para la venta, anotando así su tercera semana consecutiva al alza y consolidándose cada vez más cerca de la barrera de los $1.500. En el balance de los últimos 5 días, este segmento acumuló una suba del 0,8% (lo que equivale a un incremento de $11).

Con estos números, la distancia respecto al techo de la banda cambiaria -actualmente establecido en los $1.810,56- se ubicó en el 21,4%. En una rueda con un volumen de negocios importante, el segmento de contado operó casi U$S799 millones, mientras que el monto total operado de la jornada trepó hasta los U$S997 millones.

Reservas, contratos a futuro y dólares financieros

En el trasfondo de la city, el Banco Central viene desacelerando su ritmo de compra de divisas de manera paulatina. Pese a esta merma en el ritmo diario, las reservas internacionales mostraron un saldo positivo y volvieron a superar la línea de los U$S48.000 millones, otorgando cierto colchón de maniobra a la autoridad monetaria.

Por el lado de las expectativas, el mercado financiero convalidó bajas de hasta el 0,3% en los contratos de futuros para los tramos correspondientes al 2026. Los operadores e inversores estimaron actualmente que el tipo de cambio mayorista se ubicará en torno a los $1.505 para fines de julio, previendo una devaluación gradual que lo llevaría a cerrar en los $1.647 para el cierre de enero del próximo año.

Finalmente, la brecha con los mercados alternativos se mantiene en márgenes estrechos. En el circuito financiero formal, el dólar MEP bajó y operó a $1.525,90 (4 pesos menos que el jueves) y el Contado con Liquidación (CCL) subió y se ubicó en $1.591,80 (11 pesos más que la jornada anterior).

En tanto, en el circuito informal, el dólar blue experimentó un leve retroceso de $5, cerrando la semana a $1.520 para la venta en las cuevas de la city porteña.