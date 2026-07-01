El dólar minorista batió su récord desde octubre y cerró a $1.510 para la venta

Por su parte, el dólar tarjeta, referencia para los consumos en moneda extranjera, consolidó su posición como el más caro del mercado en $1.963, incluido el 30% de recargo a cuenta de Ganancias.

El Banco Central volvió a acumular reservas

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

En sintonía, el segmento mayorista acompañó el incremento generalizado con un avance del 0,66% en la jornada. El tipo de cambio regulado bajo el régimen de bandas del Banco Central cerró en $1.457,10 para la compra. En tanto, la punta vendedora de este mercado clave para el comercio exterior se ubicó en los $1.507.

Frente a ese panorama, el BCRA mantuvo su racha de intervención positiva. La autoridad monetaria logró un saldo neto comprador tras absorber 25 millones de dólares, con lo cual ya acumula compras netas en lo que va del año superiores a los U$S11.190 millones.

Por su parte, el dólar MEP trepó hasta alcanzar los $1.521,20 para el tipo vendedor (0,13% más). La presión dolarizadora también se sintió en el Contado con Liqui, que finalizó la venta en los $1.572,48 (0,44%).

En contraste con la tensión cambiaria, los activos financieros locales mostraron algunas señales de alivio parcial. Los bonos soberanos en dólares, tanto Globales como Bonares, lograron avanzar en promedio un 0,2%, lo que también repercutió en una baja del riesgo país, al llegar a 421 puntos básicos.