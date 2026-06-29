Con un dólar oficial que no afloja, el blue volvió a caer

La jornada de este lunes 29 de junio cerró con reajustes que reconfiguraron la brecha cambiaria. Sobre todo con un dólar oficial que se mantuvo en su pico de $1.495 y un dólar blue que cayó por segunda rueda consecutiva para cerrar a $1.510.
Salvo el tipo informal, el inicio de la semana estuvo marcado especialmente por una tendencia a la suba del resto de las cotizaciones. Aunque no superaron medio punto.
El oficial minorista se ubicó finalmente en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta. Esta quietud en las pizarras de referencia consolidó un respiro para el segmento controlado, aunque mantiene al dólar formal en su nivel récord del año.
Por su parte, el dólar blue volvió a ceder, esta vez 0,33%. Así, cerró a $1.490 para la compra y $1.510 a la venta, recortando las ganancias de las semanas previas.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
En cuanto al segmento mayorista, la cotización avanzó 0,27% con respecto al viernes. El dólar regulado por el Banco Central terminó vendiéndose a $1.481,50.
Por el lado de los financieros, el dólar MEP o Bolsa cerró con una suba diaria de 0,45% según plataformas especializadas. La cotización final de este instrumento financiero se posicionó en los $1.506,10 para la compra y $1.508,70 para la venta.
El dólar CCL (Contado con Liqui) también operó en terreno positivo, con un alza de 0,66% al término de las operaciones. Esta cotización para girar divisas al exterior se ubicó en un valor de compra de $1.553,80 y de venta en $1.555,50.
Finalmente, el dólar tarjeta se posicionó en el escalón más alto del mercado y alcanzó $1.943,50 para la venta. A diferencia de las opciones bursátiles que mostraron subas, esta cotización ligada a consumos en el exterior no registró variaciones.