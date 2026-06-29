Con un dólar oficial que no afloja, el blue volvió a caer

Por su parte, el dólar blue volvió a ceder, esta vez 0,33%. Así, cerró a $1.490 para la compra y $1.510 a la venta, recortando las ganancias de las semanas previas.

Junto con el oficial minorista, el dólar tarjeta fue el único que se mantuvo sin cambios en la penúltima rueda de junio

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

En cuanto al segmento mayorista, la cotización avanzó 0,27% con respecto al viernes. El dólar regulado por el Banco Central terminó vendiéndose a $1.481,50.

Por el lado de los financieros, el dólar MEP o Bolsa cerró con una suba diaria de 0,45% según plataformas especializadas. La cotización final de este instrumento financiero se posicionó en los $1.506,10 para la compra y $1.508,70 para la venta.

El dólar CCL (Contado con Liqui) también operó en terreno positivo, con un alza de 0,66% al término de las operaciones. Esta cotización para girar divisas al exterior se ubicó en un valor de compra de $1.553,80 y de venta en $1.555,50.

Finalmente, el dólar tarjeta se posicionó en el escalón más alto del mercado y alcanzó $1.943,50 para la venta. A diferencia de las opciones bursátiles que mostraron subas, esta cotización ligada a consumos en el exterior no registró variaciones.