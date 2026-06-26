El dólar oficial cerró la semana sin cambios pero acumula una suba de $50 en lo que va de junio

Por tercer día consecutivo, el dólar oficial cerró estable en las pizarras del Banco Nación, por lo que terminó la semana financiera sin cambios en su cotización. De todas maneras, el incremento que acumula desde que arrancó junio quedó al borde del 5% mensual, por encima de la inflación esperada para el mismo mes.
Con este valor, el tipo de cambio minorista concluyó el viernes en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, lo que representó una marca récord desde enero pasado.
En el caso del dólar blue, la divisa paralela perdió $15 en relación al jueves y se ubicó en los $1.515 para la punta vendedora, dejando atrás la cifra histórica de los $1.530.
El dólar minorista y la cotización de los financieros
Desde el 1 de junio, el dólar oficial aumentó cerca de $50, el equivalente a 4,5%. La presión que ejercen el pago del aguinaldo, el consumo del Mundial 2026 y una mayor cobertura ante tasas de interés negativas presionan sobre la cotización, de acuerdo a la visión de varios especialistas del mercado cambiario.
El mayorista también se mantuvo sin cambios y finalizó la semana en $1.477, después de haber tocado su valor más alto desde noviembre último ($1.479). A pesar de rozar los $1.480, se mantiene alejado del techo cambiario (actualmente en $1.800,75).
Respecto a la cotización de los dólares financieros, el MEP superó los $1.500 hasta los $1.501,5 (+0,07%) y el Contado con Liquidación (CCL) cayó 0,01% y quedó en $1.542,8.