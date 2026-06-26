El dólar oficial cerró la semana sin cambios pero acumula una suba de $50 en lo que va de junio

El dólar blue quedó en $1.515 para la venta tras una caída de $15 en relación al jueves.

El dólar minorista y la cotización de los financieros

Desde el 1 de junio, el dólar oficial aumentó cerca de $50, el equivalente a 4,5%. La presión que ejercen el pago del aguinaldo, el consumo del Mundial 2026 y una mayor cobertura ante tasas de interés negativas presionan sobre la cotización, de acuerdo a la visión de varios especialistas del mercado cambiario.

El mayorista también se mantuvo sin cambios y finalizó la semana en $1.477, después de haber tocado su valor más alto desde noviembre último ($1.479). A pesar de rozar los $1.480, se mantiene alejado del techo cambiario (actualmente en $1.800,75).

Respecto a la cotización de los dólares financieros, el MEP superó los $1.500 hasta los $1.501,5 (+0,07%) y el Contado con Liquidación (CCL) cayó 0,01% y quedó en $1.542,8.