El dólar no afloja y cerró otra vez en su récord anual, con el blue también arriba

El mercado cambiario vivió este jueves 26 de junio una paridad donde el dólar oficial mantuvo su récord anual de $1.495 para la venta. Y sumó así su segundo día consecutivo sin variaciones en el Banco Nación, con un dólar blue también arriba.
Si bien viene de alcanzar ese pico en la rueda del miércoles, la cotización de la divisa formal ya lo había tocado entre el 2 y el 5 de enero, antes de volver a bajar a $1.490 y empezar una serie de subas y bajas.
En la city, el dólar paralelo informal repitió su valor del miércoles y cerró a $1.530, otro récord en lo que va del 2026 luego de varias alzas consecutivas. Así, el blue se convirtió en el tipo de dólar de valor más elevado, después del CCL (Contado con Liquidación), referencia para la liquidación de bonos o títulos.
En contraste, el dólar tarjeta, referencia para consumos en el exterior y el pago de servicios y plataformas en dólares, registró una leve baja. De esa forma, se ubicó en $1.944,46 a la venta, con el recargo de 30% a cuenta de Ganancias incluido.
Cómo cerraron el dólar mayorista y los financieros
Igualmente, el dólar mayorista también experimentó un mínimo descenso (0,14%). Y en la misma línea, los dólares financieros operaron a la baja, con retrocesos tanto en el MEP como en el dólar Contado con Liquidación (CCL).
Aunque leves, las mermas comprimieron al dólar MEP a $1.502,64 y el CCL a $1.551,28 tras ceder algunos pesos.
El dólar mayorista también registró una caída en la rueda de este jueves al ubicarse en los $1.477 para la venta. Un valor que resultó de una baja de $3 respecto del récord de la rueda previa.
Con todo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió su racha compradora en el mercado de cambios (MULC). Fue a través de una transacción con un saldo neto que llegó a U$S20 millones, y le permitió acumular U$S70 millones en la semana.