El dólar no afloja y cerró otra vez en su récord anual, con el blue también arriba

En contraste, el dólar tarjeta, referencia para consumos en el exterior y el pago de servicios y plataformas en dólares, registró una leve baja. De esa forma, se ubicó en $1.944,46 a la venta, con el recargo de 30% a cuenta de Ganancias incluido.

El Banco Central aprovechó la baja del dólar mayorista para seguir haciéndose de divisas

Cómo cerraron el dólar mayorista y los financieros

Igualmente, el dólar mayorista también experimentó un mínimo descenso (0,14%). Y en la misma línea, los dólares financieros operaron a la baja, con retrocesos tanto en el MEP como en el dólar Contado con Liquidación (CCL).

Aunque leves, las mermas comprimieron al dólar MEP a $1.502,64 y el CCL a $1.551,28 tras ceder algunos pesos.

El dólar mayorista también registró una caída en la rueda de este jueves al ubicarse en los $1.477 para la venta. Un valor que resultó de una baja de $3 respecto del récord de la rueda previa.

Con todo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió su racha compradora en el mercado de cambios (MULC). Fue a través de una transacción con un saldo neto que llegó a U$S20 millones, y le permitió acumular U$S70 millones en la semana.